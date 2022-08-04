Українці показали вміння повертати території: генсек НАТО під час виступу в AUF

Про це він сказав під час виступу перед Молодіжною лігою робітників - найбільшою політичною молодіжною організацією в Норвегії та пов'язана з Норвезькою лейбористською партією.

"Те, що ми бачимо зараз, - це жорстока і кривава війна на виснаження. Просування росіян знову зупинилося. А українці показали вміння завдавати ударів у відповідь і повертати території, планують контрнаступ на півдні", - сказав Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що у російсько-українській війні НАТО має два завдання: підтримати Україні і не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між НАТО і Росією.

Він додав: на саміті НАТО в Мадриді понад місяць тому всі країни НАТО погодилися, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Він підкреслив, що країни Альянсу платять ціну за підтримку України. Проте її можна виміряти грошима, тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється людськими життями.

25 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає від альянсу сотні переносних систем для боротьби з безпілотниками. Він додав, що у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти зі застарілого оснащення радянських часів на сучасне обладнання, розвинути функціональну сумісність та зміцнити інститути оборони у сфері безпеки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb