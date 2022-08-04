English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Українці показали вміння повертати території: генсек НАТО під час виступу в AUF

Українці показали вміння повертати території: генсек НАТО під час виступу в AUF

4 серпня, 2022 четвер
14:12
Світ Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що українські сили показали вміння завдавати ударів у відповідь та повертати території

Про це він сказав під час виступу перед Молодіжною лігою робітників - найбільшою політичною молодіжною організацією в Норвегії та пов'язана з Норвезькою лейбористською партією.

"Те, що ми бачимо зараз, - це жорстока і кривава війна на виснаження. Просування росіян знову зупинилося. А українці показали вміння завдавати ударів у відповідь і повертати території, планують контрнаступ на півдні", - сказав Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що у російсько-українській війні НАТО має два завдання: підтримати Україні і не допустити переростання конфлікту в повномасштабну війну між НАТО і Росією.

Він додав: на саміті НАТО в Мадриді понад місяць тому всі країни НАТО погодилися, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Він підкреслив, що країни Альянсу платять ціну за підтримку України. Проте її можна виміряти грошима, тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється людськими життями.

  • 25 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає від альянсу сотні переносних систем для боротьби з безпілотниками. Він додав, що у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти зі застарілого оснащення радянських часів на сучасне обладнання, розвинути функціональну сумісність та зміцнити інститути оборони у сфері безпеки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
війна з Росією
НАТО
Читайте також:
Дональд Трамп (у центрі) та Віктор Орбан (праворуч)
3 серпня, 2022 середа
Трамп розповів про зустріч з "другом Орбаном" та Сійярто у власному гольф-клубі
Сергей Згурец
Автор Сергій Згурець
3 серпня, 2022 середа
ЗСУ використовують на полі бою нову таємничу зброю - Phoenix Ghost. Колонка Сергія Згурця
путін путлер
2 серпня, 2022 вiвторок
В розвідці розповіли, чому Путін вирішив напасти на Україну 24 лютого
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.25
    Купівля 38.25
    Продаж 39.3
  • EUR
    Купівля 38.5
    Продаж 39.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
4 серпня
15:37
Ексклюзив
Ракетний удар
Росіяни цілеспрямовано знищили офіс "Вільного радіо" у Бахмуті, - шеф-редакторка Сердюк
15:27
гелікоптер МІ-2АМ-1
Україна купила перший гелікоптер на гроші від UNITED24: він забиратиме поранених із поля бою
15:25
Луганщина
На Луганщині партизани обстріляли авто окупаційної влади Біловодська, є постраждалі, - Гайдай
15:15
Ексклюзив
Вірмено-азербайджанський кордон
Вірменія опинилася у глухому куті: Євросоюз тисне, а російський фактор нівельовано, - азербайджанський політолог Велізаде
15:09
Twitter заблокував акаунти РІА "Новости" у 27 країнах Євросоюзу та Британії
15:01
Ексклюзив
Оленівка Азовці
Евакуація, що стала вироком: чому Червоний Хрест не зумів завадити масовому вбивству в Оленівці
14:50
пожежа на складі боєприпасів
У передмісті Берліна стався вибух на складі боєприпасів
14:50
Допомагають Росії легалізувати окупацію на Сході України: СБУ повідомила про підозру 5 колаборантам
14:38
Ексклюзив
Безпілотник "Форпост"
Українські приватні компанії готові виробляти баражуючі боєприпаси для ЗСУ, - співвласник виробника безпілотників
14:38
окупанти
"Медалі перестануть видавати або заберуть у половини": окупанти про ситуацію на фронті та плани керівництва, - перехоплення розвідки
14:32
Ексклюзив
ЗСУ безпілотник дрон
БПЛА "Фурія" підвищують ефективність артилерійських засобів, - директор компанії "Атлон Авіа" В'юнник
14:13
приміський поїзд
Укрзалізниця збільшить кількість приміських поїздів на Київщині
14:12
Ексклюзив
Савченко
На росіян подіють лише шокові санкції, до поступового збідніння вони швидко адаптуються, - ексзаступник голови НБУ Савченко
14:12
тварини
У Сінгапурі продаватимуть український корм для домашніх тварин
14:10
Ексклюзив
путін путлер
Теоретично спецслужби США здатні знищити Путіна так само, як ліквідували лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі, - Ягун
13:54
Ексклюзив
Василь Боднар
Приблизно 78% турків виступають за нейтралітет у війні РФ проти України, - посол Боднар
13:52
Газпром спалює газ ,який відмовився постачати у Європу
Газпром спалює надлишки газу, які відмовився постачати в Європу
13:41
окупанти танк
РФ перекидає підрозділи до кордону з Україною, щоб відволікти ЗСУ на Чернігівщині та Сумщині
13:36
Ексклюзив
евакуація переселенців
Профспілки надають місця в санаторіях для переселенців з Донеччини, - правозахисник
13:31
Маріуполь, тіла людей на вулиці
Тіла людей на вулицях: у Маріуполі окупанти відмовляються ховати загиблих і змушують родичів переглядати "каталоги смерті"
13:25
техніка
Воїни ВМС на Донеччині за добу знищили броньовану машину та 20 окупантів
13:18
біженці
Єврокомісія: українки, що повернулися з ЄС до України, мають право знову поїхати до ЄС
13:14
Володимир Ар’єв
Визнати вбивство військовополонених в Оленівці терактом, а Росію – державою-спонсором тероризму – "ЄС" закликає Раду звернутися до міжнародних організацій і урядів
13:14
Ексклюзив
Донеччина
Окупанти можуть прориватися на Піски, аби повністю оточити Донецьку область, - депутат Дружківської міської ради Довбня
13:12
Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині: 8 людей загинуло, 4 поранено, зокрема діти
12:49
безвіз
У ЄС не бачать ризику призупинення безвізу з Україною
12:45
ЄС
ЄС виділив 16 млн євро для доступу до освіти та допомоги жертвам сексуального насильства в Україні
12:43
Ексклюзив
Сергій Фурса
Санкції діють недостатньо: Росія виграє шляхом продажу енергоносіїв, - інвестиційний банкір Фурса
12:43
Wi-Fi у школах
МОН і Мінцифри запустили проєкт із забезпечення інтернетом укриттів у навчальних закладах
12:21
На фото Михайло Подоляк
В Офісі президента назвали 4 складові для успішних переговорів з Росією
12:11
МЗС України
"Це заохочує РФ до продовження крадіжок": МЗС України про рішення ліванського суду зняти арешт з судна з краденим українським зерном
12:10
Ексклюзив
Володимир Омелян
Наша місія - завершити розпад Російської імперії, - ексміністр інфраструктури Омелян
12:08
Ил-76МД
Літак, що рухався за "загадковим маршрутом", привіз у Білорусь учасників конкурсу зв'язківців "Упевнений прийом"
11:53
кіт
Костянтин Москалець: Брати і сестри
11:49
обстріл
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини: 14 "прильотів"
11:36
евакуація переселенців
"Окупанти не дадуть коридорів": наразі евакуація з Луганщини неможлива, - ОВА
11:28
Казахстан
Казахстан планує закупити турецькі бронемашини
11:20
Ексклюзив
Ільхам Алієв
Азербайджан через захоплення "дороги життя" між Карабахом і Вірменію хоче змусити до швидшого вирішення питання щодо Лачина, - перший посол України в Вірменії
11:13
У лісі на Київщині затримали ймовірних російських диверсантів
11:08
гривні
Реальний прожитковий мінімум у 2,6 разу більший за фактичний і становить близько 6,5 тис. грн, - Мінсоцполітики
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV