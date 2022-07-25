Україна отримає від НАТО сотні систем боротьби з безпілотниками, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає від альянсу сотні переносних систем для боротьби з безпілотниками
Про це Столтенберг заявив у інтерв'ю сербському виданню Kurir.
"НАТО надаватиме Україні всеосяжну допомогу, що включає засоби безпечної комунікації, пальне, медичні запаси та бронежилети, захист проти мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні переносних систем проти безпілотників", - сказав Столтенберг.
Він додав, що у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти зі застарілого оснащення радянських часів на сучасне обладнання, розвинути функціональну сумісність та зміцнити інститути оборони у сфері безпеки.
- 25 липня стало відомо, що до України прибули надані Польщею танки PT-91 Twardy.
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