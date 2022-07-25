Про це Столтенберг заявив у інтерв'ю сербському виданню Kurir.

"НАТО надаватиме Україні всеосяжну допомогу, що включає засоби безпечної комунікації, пальне, медичні запаси та бронежилети, захист проти мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні переносних систем проти безпілотників", - сказав Столтенберг.

Він додав, що у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти зі застарілого оснащення радянських часів на сучасне обладнання, розвинути функціональну сумісність та зміцнити інститути оборони у сфері безпеки.

25 липня стало відомо, що до України прибули надані Польщею танки PT-91 Twardy.

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