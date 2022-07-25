В Україну прибули надані Польщею танки PT-91 Twardy, оснащені модифікованою бронею

Про це заявив голова ОП Андрій Єрмак.

"PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні. Дякуємо нашим друзям", - написав Андрій Єрмак.

Ще у неділю про передачу цих танків в ефірі Wolski o Wojnie повідомив речник польського Агентства озброєнь Кшиштоф Платек.

За його словами, Польща раніше відправила понад 200 танків Т-72, а тепер ЗСУ отримали Т-72 національної модифікації PT-91 Twardy. Заповнити передану бронетехніку в Польщі планують шляхом придбання південнокорейських танків, які надходитимуть до 2026 року, і закупівлі американських M1 Abrams.

Про точну кількість переданих танків PT-91 Twardy не повідомляється.

Довідково. PT-91 — це польська модифікація радянського танка Т-72. Модернізація торкнулася низки систем танка. Головною особливістю танку називають захист із використанням активної броні польської розробки ERAWA, що складається майже з 400 захисних блоків. Тести показали, що ERAWA підвищує живучість танка на 30-70% залежно від типу снаряда. А спеціальне покриття знижує видимість танка в інфрачервоних та радіолокаційних діапазонах. РТ-91 оснащений 12-ствольною 81-мм системою пуску димових гранат "Хмара" та одноствольною 80-мм системою пуску антилазерних гранат "Теллур". На вежі встановлене зенітне озброєння моделі ЗУ-72. Водій має пасивний прилад нічного бачення Radomka. А дно під місцем водія посилено додатковою бронею, пояснює "АрміяInform".

Нагадаємо, у Польщі зібрали кошти на Bayraktar для України

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