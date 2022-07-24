У Польщі зібрали кошти на Bayraktar для України

Про це повідомив ініціатор збору, громадський діяч, політолог і журналіст, Славомир Сєраковський.

Відомо, що кошти в межах акції "Купімо Україні Bayraktar", що тривала на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, перевели понад 200 тис. людей.

Сєраковський зазначив, що попри досягнення мети акції, збір коштів триватиме ще декілька днів, оскільки є велика кількість охочих долучитися до неї.

За його словами, в неділю так багато осіб хотіли долучитися до акції на фінішній прямій, що сервери платформи Zrzutka.pl тричі зависали.

Сєраковський додав, що надлишок коштів, зібраних в рамках акції, буде переведено на рахунок ЗСУ в Нацбанку України.

Раніше Сєраковський інформував, що є "сигнали" із ЗМІ, які вказують на те, що компанія Baykar Makina може передати Україні БПЛА Bayraktar TB2 безплатно, як раніше вже робилося у випадку зібраних коштів на Bayraktar в Литві та в рамках проєкту "Народний Bayraktar" Сергія Притули.

Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська. Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "Байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безплатно.

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