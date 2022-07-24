English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Польщі зібрали кошти на Bayraktar для України

У Польщі зібрали кошти на Bayraktar для України

24 липня, 2022 неділя
16:26
Світ Bayraktar Байрактар

У Польщі зібрано 100% коштів на Bayraktar для України - 22,5 млн злотих (близько 5 млн доларів)

Про це повідомив ініціатор збору, громадський діяч, політолог і журналіст, Славомир Сєраковський.

Відомо, що кошти в межах акції "Купімо Україні Bayraktar", що тривала на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, перевели понад 200 тис. людей.

Сєраковський зазначив, що попри досягнення мети акції, збір коштів триватиме ще декілька днів, оскільки є велика кількість охочих долучитися до неї.

За його словами, в неділю так багато осіб хотіли долучитися до акції на фінішній прямій, що сервери платформи Zrzutka.pl тричі зависали.

Сєраковський додав, що надлишок коштів, зібраних в рамках акції, буде переведено на рахунок ЗСУ в Нацбанку України.

Раніше Сєраковський інформував, що є "сигнали" із ЗМІ, які вказують на те, що компанія Baykar Makina може передати Україні БПЛА Bayraktar TB2 безплатно, як раніше вже робилося у випадку зібраних коштів на Bayraktar в Литві та в рамках проєкту "Народний Bayraktar" Сергія Притули.

  • Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська. Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.
  • 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "Байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безплатно.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Польща
зброя для України
Читайте також:
Зеленський
23 липня, 2022 субота
РФ здатна на все: у Білому домі стурбовані безпекою Зеленського
Дмитро Конопльов
23 липня, 2022 субота
У Москві помер 46-річний директор КБ, що створює російські ракетні комплекси, - ЗМІ
Лиз Трасс
23 липня, 2022 субота
Ліз Трасс, після обрання прем'єром, обіцяє відмовитися від усіх законів ЄС
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.71
  • EUR
    Купівля 37.91
    Продаж 39.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
24 липня
17:15
Ексклюзив
російська армія
В України є ставка на обвал морального стану окупантів на Херсонщині, - експерт Defense Express Киричевський
17:12
Папа Римський
Папа Римський заявив, що має "велике бажання" відвідати Україну
16:58
На фронті загинула військова із Кременчука
16:43
Іран
Іран передав РФ бойові безпілотники, - ЗМІ
16:37
Маріуполь, завали Драмтеатру
Росіяни змінили наративи під час висвітлення авіаудару по драмтеатру в Маріуполі, - Центр при РНБО
16:17
Ексклюзив
Споживчі ціни
Ціни будуть далі зростати, - керівник Центру економічної стратегії
16:07
На фото українське поле пшениці
Марченко пояснив, у чому "тупість" російських заяв про одеський порт
15:55
Торгівля кавунами
На Кубані окупанти торгують краденими херсонськими кавунами
15:52
окупанти танк
На Запоріжжі окупанти за добу зруйнували 11 цивільних об'єктів
15:45
Латвія
Україні потрібно більше HIMARS і сучасної зброї, щоб зупинити війну, - глава МЗС Латвії
15:42
Антоніу Гутерреш
Генсек ОНН пообіцяв домагатися послаблення санкцій проти РФ в обмін на розблокування українських портів, - Лавров
15:39
Росіяни відмовляються підписувати контракти з міноборони РФ, - розвідка
15:24
Піротехніки міна розмінування
Українські піротехніки за добу знешкодили 731 вибухонебезпечний предмет
15:15
Томаш Валєнтек
На Донбасі загинув польський доброволець Томаш Валєнтек
15:13
Ексклюзив
Ірина Фріз
Безумовна кримінальна відповідальність за взяття паспорту РФ знищить мости з людьми в окупації, - нардепка Фріз
15:03
окупанти Маріуполь
У Маріуполі п'яні "деенерівці" кинули гранату на подвір'я цивільного: поранено двох людей
15:00
Пошкоджений трактор
На Харківщині під час польових робіт підірвався трактор, тракторист загинув на місці
14:57
Ексклюзив
Туреччина
Росіяни можуть атакувати турецькі судна, які перевозитимуть українське зерно, - експерт-міжнародник Краєв
14:57
МЗС України
В ООН відмежувалися від заяви "джерела" про право росіян стріляти по Одеському порту, - МЗС
14:49
Ексклюзив
Ердоган Путін
Ердоган підкреслив свій вищий статус на зустрічі з Путіним, - генерал Мусаєв
14:42
В Україні ліквідували заступника командира авіадивізії росіян, - офіцер ЗСУ Штефан
14:42
Ексклюзив
Зброя зі США до України приходить швидше, ніж посилка у мирні часи
Україна має використати ленд-ліз для відбудови своєї військової індустрії, - директор Центру відносин США - Україна
14:35
зруйнована лікарня в ізюмі
Окупанти прицільно б'ють по лікарнях: у МОЗ озвучили нові цифри руйнувань медичної інфраструктури
14:34
Huawei
Китай за допомогою обладнання Huawei перехоплював секретні дані Пентагону, - CNN
14:34
зруйнована церква
Росія знищила щонайменше 183 релігійних споруд за 5 місяців повномасштабного вторгнення в Україну
14:32
В Мюнхені вандали розписали серпами й молотами могилу Бандери
В Мюнхені вандали розписали серпами й молотами могилу Бандери
14:27
Херсонська область
На Херсонщині росіяни намагаються нашвидкуруч відновити знищені мости для перекидання техніки, - облрада
14:19
єврейська громада україни
Закриття "Сохнуту" в Росії погано вплине на відносини між країнами, - прем'єр Ізраїлю
14:07
Ексклюзив
Портрет Путіна з воєнних фото
Путіну одна дорога – у безодню, він кине всю Росію у топку війни, - генерал Мусаєв
14:00
Підозрюваного видно ліворуч
Співробітник колонії у Житомирі переконував здатися окупантам
13:54
Володимир Зеленський та Еллі Голдінг
Співачка Еллі Голдінг підтримала Україну виконанням "Ой у лузі червона калина"
13:52
Наталка Діденко
Дощі, грози й похолодання: синоптик Наталка Діденко назвала прогноз погоди на 25 липня
13:49
Ексклюзив
Ракетний удар по Слов'янську
Перезимувати у Слов'янську буде майже неможливо, треба їхати, - очільник міської ВА
13:48
знищений драмтеатр у Маріуполі
РФ готує фейкове "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі
13:42
У Міноборони Польщі розповіли, як країна готується до війни з РФ
13:41
Ексклюзив
Херсонська ОДА
Росіянам не вистачає людей для проведення псевдореферендуму, - перший заступник голови Херсонської облради
13:39
Ексклюзив
експорт продовольства зерно порт
У "зерновій угоді" неправильно написані назви українських портів - це говорить про якість документа, - журналістка Яресько
13:24
збитий російський літак
Російські цивільні авіатори теж воюють із Україною: оприлюднено список
13:21
Ексклюзив
Військові адміністрації Луганщини мають завдання повідкривати гумштаби на неокупованій території, - очільник Лисичанської міської ВА
13:07
Бріджит Брінк
"Ми розглядаємо питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму", – посол США Брінк
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV