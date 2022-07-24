У Польщі зібрали кошти на Bayraktar для України
У Польщі зібрано 100% коштів на Bayraktar для України - 22,5 млн злотих (близько 5 млн доларів)
Про це повідомив ініціатор збору, громадський діяч, політолог і журналіст, Славомир Сєраковський.
Відомо, що кошти в межах акції "Купімо Україні Bayraktar", що тривала на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, перевели понад 200 тис. людей.
Сєраковський зазначив, що попри досягнення мети акції, збір коштів триватиме ще декілька днів, оскільки є велика кількість охочих долучитися до неї.
За його словами, в неділю так багато осіб хотіли долучитися до акції на фінішній прямій, що сервери платформи Zrzutka.pl тричі зависали.
Сєраковський додав, що надлишок коштів, зібраних в рамках акції, буде переведено на рахунок ЗСУ в Нацбанку України.
Раніше Сєраковський інформував, що є "сигнали" із ЗМІ, які вказують на те, що компанія Baykar Makina може передати Україні БПЛА Bayraktar TB2 безплатно, як раніше вже робилося у випадку зібраних коштів на Bayraktar в Литві та в рамках проєкту "Народний Bayraktar" Сергія Притули.
- Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська. Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.
- 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "Байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безплатно.
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