Генштаб може повідомити про успішну операцію щодо Лиману найближчими днями, - головний редактор Defense Express Катков
Біля Лиману Донецької області росіяни мають проблеми, найближчими днями може з'явитися офіційна інформація про деокупацію
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Дійсно, якщо ми подивимось карту бойових дій, то там видно характерний успішний наступ північніше Лиману з його охопленням. Якщо разом з тим подивитися на карту рашистських воєнкорів, то там ситуація буде ще гірше - йдеться про те, що угруповання рашистів у Лимані перебуває як мінімум в оперативному оточенні. Дійсно, скоріше за все, найближчими днями Генштаб повідомить про успішну операцію з деокупації Лиману", - вважає він.
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