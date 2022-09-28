Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Дійсно, якщо ми подивимось карту бойових дій, то там видно характерний успішний наступ північніше Лиману з його охопленням. Якщо разом з тим подивитися на карту рашистських воєнкорів, то там ситуація буде ще гірше - йдеться про те, що угруповання рашистів у Лимані перебуває як мінімум в оперативному оточенні. Дійсно, скоріше за все, найближчими днями Генштаб повідомить про успішну операцію з деокупації Лиману", - вважає він.