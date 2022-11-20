Генштаб пояснив, чому так часто оголошуються тривоги по всій Україні
Через ворожий Міг-31К, що здіймається з білоруського аеродрому Мачулищі, повітряну тривогу оголошують в усіх областях України
Про це Генштаб Збройних Сил України інформує у вечірньому зведенні за неділю, 20 листопада 2022 року.
Справа в тому, що літаки повітряно-космічних сил РФ майже щоденно здіймаються з повітряного простору Республіки Білорусь. Зокрема, російський Міг-31 К. Він є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал", які можуть дістатися цілей по всій території України.
"Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави", - наголошують у Генеральному штабі ЗСУ.
- Нагадаємо, 5 листопада з'явилося журналістське розслідування про нову російську військову інфраструктуру на білоруських полігонах.
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