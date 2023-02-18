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Генштаб: росіяни ведуть наступальні дії на п'яти напрямках

18 лютого, 2023 субота
06:30
війна з Росією мобілізація рф солдати орки

За даними Генштабу ЗСУ війська РФ ведуть основні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

За добу росіяни завдали по Україні 10 ракетних та 29 авіаційних ударів, а також здійснили 69 обстрілів з РСЗВ

17 лютого окупанти завдали по Україні 10 ракетних та 29 авіаційних ударів. Зокрема ворог здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Росіяни зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

"Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України", - ствердили в пресслужбі.

ЗСУ відбили ворожі атаки поблизу 20 населених пунктів, а також збили 6 російських БПЛА

Упродовж доби 17 лютого українські захисники відбили атаки окупантів в районах  населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

Одночасно Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження росіян, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Зокрема захисники збили 6 БПЛА противника, попередньо - 5 мали тип "Ланцет" і 1 - "Зала".

А ракетні війська та артилерія уразили 3 райони зосередження живої сили ворога та позицію його зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.

Ситуація за напрямками

Фахівці не виявили ознак формування наступальних угруповань на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Одночасно загарбники обстріляли райони населених пунктів:  Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Есмань, Харківка, Заруцьке, Кіндратівка, Юнаківка, Запсілля, Майське та Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під обстрілами росіян опинилися щонайменше 15 населених пунктів. Серед них: Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Першотравневе, Невське, Червонопопівка, Кремінна на Луганщині та Кузьмине, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку під атакою опинилися більш як 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійські обстріли зафіксували в понад 20 районах населених пунктів. Одні з них це Авдіївка, Водяне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку під ворожим вогнем перебували райони 25 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Придніпровське Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни артилерією атакували Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, зокрема Михайлівку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Зміївку, Веселе, Козацьке, Іванівку, Токарівку, Микільське, Садове та Антонівку Херсонської області.

  • Як свідчать дані Білого дому, загальні втрати ПВК Вагнера в Україні складають понад 30 тис., з них 9 тис. вбитими і практично половина загинула в боях з середини грудня, майже 90% з них – засуджені.
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