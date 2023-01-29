Про це мовиться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За добу 28 січня загарбники завдали ракетний та 32 авіаційних удари

Упродовж доби 28 січня росіяни здійснили ракетний та 32 авіаційних удари, також ворог 65 разів гатив по Україні з реактивних систем залпового вогню. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилася цивільна інфраструктура Донеччини й Херсонщини, є поранені й загиблі.

ЗСУ відбили атаки поблизу 16 населених пунктів Донеччини й Луганщини

Українські захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника, 6 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби", - мовиться у зведенні.

Загарбники надалі зазнають втрат

У 15 міську лікарню Ювілейного, Луганщина, прибули до 300 найманців ПВК Вагнера.

"Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу", - зазначили в Генштабі.

Ситуація за напрямками

Фахівці не виявили наступальні угруповання загарбників на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках, ситуація суттєво не змінилася.

На Сіверському напрямку росіяни атакували з мінометів райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Середина Буда, Муравейня, Бачівськ, Будівельне, Волківка, Волфине та Юнаківка на Сумщині.

На Слобожанському напрямку під мінометними й артилерійськими обстрілами опинилися райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Глибоке, Козача Лопань, Дворічанське, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова, Стрілеча та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляно позиції Сил оборони в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині, Новоселівське Луганської області та Берестове - Донецької.

На Лиманському напрямку атаковано Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині.

На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони 21 населеного пункту, серед них: Спірне, Біла Гора, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Нью-Йорк, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під атакою були Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку росіянами обстріляні Богоявленка, Вугледар та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали 19 населених пунктів, зокрема Времівка і Новопіль на Донеччині та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Степове, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку під обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів потрапили райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Одрадокам’янка, Понятівка, Республіканець, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 січня українська артилерія завдала вдалого удару по вокзалу в окупованому Іловайську, коли російські терористи розвантажували там свою техніку.

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