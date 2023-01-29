ЗСУ завдали удару по вокзалу в Іловайську, там відбувалось розвантаження живої сили й техніки РФ

Інформацію про це поширив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Росіяни заявили, що ЗСУ обстріляли залізничний вокзал з терористами використавши РСЗВ. Відомо про 7 випущених ракет.

"Ні на мить ми не забуваємо про дострокову демобілізацію упирєй. Уточнюємо кількість та якісну характеристику", - пише Штефан.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко поширив відео з місць подій.

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