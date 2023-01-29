ЗСУ завдали удару по вокзалу в Іловайську, там відбувалось розвантаження живої сили й техніки РФ
У ніч з 28 на 29 січня українська артилерія завдала вдалого удару по вокзалу в окупованому Іловайську, коли російські терористи розвантажували там свою техніку
Інформацію про це поширив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Росіяни заявили, що ЗСУ обстріляли залізничний вокзал з терористами використавши РСЗВ. Відомо про 7 випущених ракет.
"Ні на мить ми не забуваємо про дострокову демобілізацію упирєй. Уточнюємо кількість та якісну характеристику", - пише Штефан.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко поширив відео з місць подій.
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