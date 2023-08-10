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Генштаб: за добу на фронті відбулося 25 бойових зіткнень, ЗСУ знищили станцію РЕБ і вузол зв’язку росіян

10 серпня, 2023 четвер
19:40
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони наступають на Мелітопольському і Бердянському напрямках та стримують атаки росіян у районах Авдіївки, Мар'їнки й Бахмута

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні 10 серпня

Ситуація на фронті: де триває наступ, на яких напрямках Сили оборони стримують найбільші ворожі атаки

Сили оборони України ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни завдали авіаударів у районах Степного та Костянтинівки на Сумщині, з мінометів та артилерії обстріляли понад 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку противник без успіхів наступав у районі Надії та південніше від Новоселівського на Луганщині. З артилерії та мінометів рашисти обстріляли понад десяток населених пунктів Харківщини.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Білогорівки на Луганщині та Новомихайлівки на Донеччині. Артобстрілів противника зазнала низка населених пунктів на Донеччині.

На Бахмутському напрямку росіяни без успіхів намагалися наступати в районі Богданівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники стримують наступ російських військ у районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Сєверного та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів Донеччини.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Вороги обстріляли з артилерії понад десяток населених пунктів на цьому напрямку.

На Шахтарському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Старомайорського, проте успіхів не мав. Рашисти били по населених пунктах з авіації та артилерії.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаудару в районі Малої Токмачки. Артобстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаудару в районі Козацького. З артилерії російська армія била по понад 20 населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини.

Оборонці України знищили 7 "шахедів", станцію радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника

Українська авіація завдала 10 ударів по місцях скупчення ворогів і їхньої військової техніки та озброєння, ще двох – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Також наші захисниками знищили 7 ударних безпілотників противника типу "Шахед-136".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння й військової техніки ворогів, а також російську станцію радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку.

Рашисти завдали трьох ракетних і майже півсотні авіаударів

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних і 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення України.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.


 
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