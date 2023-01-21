Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За добу 20 січня російські терористи завдали по Україні 7 ракетних та 15 авіаударів

Упродовж доби 20 січня ворог завдав 7 ракетних і 15 авіаударів. Зазначається, що 3 ракети були націлені на Краматорськ та Гуляйполе.

Також здійснено 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя.

На Херсонщині окупанти облаштували дитячі садочки під польові шпиталі, а в декілька населених пунктів привезли лікарів із Криму для потреб військових: місцевим медзаклади недоступні

Медичні заклади на тимчасово окупованій Херсонщині переповнені: загарбники облаштовують дитсадочки під польові шпиталі.

"Також у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози замінено усіх лікарів, там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ. Подібна ситуація склалась і у Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено", - зазначили в Генштабі.

На Луганщині ж більш як 300 поранених росіян перебувають на лікуванні в хірургічному відділенні міської лікарні Старобільська

ЗСУ відбили ворожі атаки поблизу 12 населених пунктів

За минулу добу українські захисники відбили атаки окупантів поблизу населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Авіація Сил оборони України своєю чергою завдала 18 ударів по районах концентрації загарбників, 4 - по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів.

Також ЗСУ збили 2 розвідувальні БПЛА "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

"Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів", - додали в Генштабі.

Ситуація за напрямками

У Генштабі зазначили: попри те, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються певні підрозділи противника, фахівці не виявили ворожих наступальних угруповань

Прикметно, що ЗС Росії та Білорусі активно ведуть розвідку об'єктів держав, із якими мають кордон, включно з Україною.

Від артилерійського та мінометного вогню противника постраждали райони міст і сіл Сумщини та Харківщини: Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна в Харківській області..

На Куп’янському напрямку окупанти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогнем із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Площанка, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку атаковано населені пункти: Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Богоявленку та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку росіяни вчергове обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Марганець і Нікополь Дніпропетровської області та Антонівку і Херсон. Є постраждалі цивільні люди.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 січня, російські терористи знову обстріляли територію Сумської області: за день Росія завдала 27 ударів.