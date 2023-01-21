Генштаб: за добу Росія здійснила 7 ракетних та 15 авіаційних ударів, а на окуповану Херсонщину для військових РФ прибули лікарі із Криму
За добу 20 січня загарбники завдали по Україні 7 ракетних та 15 авіаційних ударів, а в лікарні на окупованій Херсонщині привозять персонал із Криму: шпиталі переробили під потреби військових РФ
Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
За добу 20 січня російські терористи завдали по Україні 7 ракетних та 15 авіаударів
Упродовж доби 20 січня ворог завдав 7 ракетних і 15 авіаударів. Зазначається, що 3 ракети були націлені на Краматорськ та Гуляйполе.
Також здійснено 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя.
На Херсонщині окупанти облаштували дитячі садочки під польові шпиталі, а в декілька населених пунктів привезли лікарів із Криму для потреб військових: місцевим медзаклади недоступні
Медичні заклади на тимчасово окупованій Херсонщині переповнені: загарбники облаштовують дитсадочки під польові шпиталі.
"Також у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози замінено усіх лікарів, там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ. Подібна ситуація склалась і у Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено", - зазначили в Генштабі.
На Луганщині ж більш як 300 поранених росіян перебувають на лікуванні в хірургічному відділенні міської лікарні Старобільська
ЗСУ відбили ворожі атаки поблизу 12 населених пунктів
За минулу добу українські захисники відбили атаки окупантів поблизу населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.
Авіація Сил оборони України своєю чергою завдала 18 ударів по районах концентрації загарбників, 4 - по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів.
Також ЗСУ збили 2 розвідувальні БПЛА "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".
"Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів", - додали в Генштабі.
Ситуація за напрямками
У Генштабі зазначили: попри те, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються певні підрозділи противника, фахівці не виявили ворожих наступальних угруповань
Прикметно, що ЗС Росії та Білорусі активно ведуть розвідку об'єктів держав, із якими мають кордон, включно з Україною.
Від артилерійського та мінометного вогню противника постраждали райони міст і сіл Сумщини та Харківщини: Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна в Харківській області..
На Куп’янському напрямку окупанти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.
На Лиманському напрямку під вогнем із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Площанка, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.
На Бахмутському напрямку атаковано населені пункти: Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.
На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Богоявленку та Велику Новосілку Донецької області.
На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку росіяни вчергове обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Марганець і Нікополь Дніпропетровської області та Антонівку і Херсон. Є постраждалі цивільні люди.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 20 січня, російські терористи знову обстріляли територію Сумської області: за день Росія завдала 27 ударів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.15Продаж 43.13
- Актуальне
- Важливе