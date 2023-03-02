Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ на фейсбуці.

Військові зазначили, що в прикордонних районах Бєлгородській області, що в РФ, росіяни надалі облаштовують інженерне обладнання місцевості, встановлюють протитанкові загородження.

Упродовж доби ЗСУ відбили щонайменше 170 російських атак, а також завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ

Минулої доби наші захисники відбили понад 170 атак противника на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Тоді ж українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти ворога.

Загарбники зосереджуються на веденні наступальних дій на 5 напрямках та завдали 14 ракетних ударів по Україні

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об’єктах на Харківщині, Полтавщині та Донеччині. Є поранені серед мирного населення, пошкодженні житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар, зокрема залучили 2 БПЛА "Шахед-136". Ударні дрони збиті. Ворог здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Рівень загрози завдання російськими окупантами ракетних ударів є дуже високим по всій території України.

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

Протягом доби росіяни обстріляли населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Тур’я, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна, та Кіндрашівка на Харківщині. Застосували БПЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка Харківської області; Куземівка, Макіївка, Кремінна, Білогорівка, Діброва на Луганщині та Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують наступати. Штурмують місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали Бондарне, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Невельське та Мар’їнка. Обстріляв райони населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Богоявленка, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 45 районів населених пунктів. Серед них – Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області, а також Добра Надія, Нікополь, Зміївка, Козацьке, Новосілка, Інженерне, Білозерка, Дніпровське та місто Херсон.