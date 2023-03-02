Росіяни обстріляли Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівку
Російські загарбники вночі здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок
Про це у Telegram написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Кляті рашистські потвори знову підступно атакували нічне Запоріжжя. За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок", - зазначив Куртєв.
У Запорізькій ОВА повідомили, що внаслідок ракетного удару зруйновано три поверхи житлового будинку. В адміністрації зазначили, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється, на місці працюють всі відповідні служби. Пізніше доповнили, що "ворог завдав ракетний удар (ймовірно С-300) по житловому будинку в обласному центрі. Снаряд зруйнував три поверхи".
- Нагадаємо, попереднього разу Запоріжжя зазнало удару ввечері 24 лютого. Тоді російські терористи завдали удару по передмістю.
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