Росія обстріляла передмістя Запоріжжя

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Щодо звуків вибухів, які чули мешканці деяких районів міста. Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано. Зберігайте спокій та пильність і не нехтуйте сповіщеннями про повітряну небезпеку", - написав Куртєв.

Повітряна тривога тривала з 21:05 до 21:37