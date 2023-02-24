Росія обстріляла передмістя Запоріжжя
Ввечері 24 лютого російські терористи завдали удару по передмісті Запоріжжя
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Щодо звуків вибухів, які чули мешканці деяких районів міста. Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано. Зберігайте спокій та пильність і не нехтуйте сповіщеннями про повітряну небезпеку", - написав Куртєв.
Повітряна тривога тривала з 21:05 до 21:37
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