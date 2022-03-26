Генштаб ЗС РФ змінив риторику щодо мети повномасштабної війни проти України, - Центр при РНБО

Про це заявили в Центрі при РНБО.



"Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: командування Генштабу збройних сил росії змінило риторику щодо цілей повномасштабного вторгнення на територію України", - ідеться в повідомленні.



Начальник Генштабу ЗС РФ Сергій Рудський основною метою "спецоперації" називає повне визволення Донбасу та не згадує про "денацифікацію" та "демілітаризацію".



Міжнародний відділ пропагандистського медіа РИА публікує мапу, згідно з якою впродовж двх тижнів окупанти не наступають у жодному напрямку. Також на ній зображене скупчення ЗСУ біля тимчасово заблокованих окупантами українських населених пунктів.



"Ці факти можуть свідчити про те, що ворог поступово змінює інформаційний ґрунт для російського населення. Оскільки "спецоперація" пішла не за запланованим у кремлі сценарієм, росіян готують до менш грандіозних "перемог"", - наголосили в Центрі при РНБО.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb