Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 19.05 становлять:

особового складу - близько 28500 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1254 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3063 (+20) од,

артилерійських систем – 595 (+9) од,

РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) - 199 (+0) од,

засоби ППО - 93 (+2) од,

літаків – 203 (+1) од,

гелікоптерів – 167 (+0) од,

безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня - 455 (+14),

крилаті ракети - 103 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2157 (+20) од,

спеціальна техніка - 43 (+0).

Крім того, Генштаб повідомляє, що найбільші втрати противника минулої доби, 18 травня, спостерігалися на Словʼянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.