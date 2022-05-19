Близько 28,5 тис. військових, 1254 танки, 203 літаки, 595 артсистем та 455 безпілотників: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів станом на 19 травня
Генштаб ЗСУ оцінює втрати серед російських військових станом на 19 травня у 28,5 тис. військових, 1254 танки, 203 літаки та 3063 БТР
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 19.05 становлять:
- особового складу - близько 28500 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1254 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3063 (+20) од,
- артилерійських систем – 595 (+9) од,
- РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) - 199 (+0) од,
- засоби ППО - 93 (+2) од,
- літаків – 203 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+0) од,
- безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня - 455 (+14),
- крилаті ракети - 103 (+1),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2157 (+20) од,
- спеціальна техніка - 43 (+0).
Крім того, Генштаб повідомляє, що найбільші втрати противника минулої доби, 18 травня, спостерігалися на Словʼянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
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