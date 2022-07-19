Генштаб ЗСУ: Окупанти неслов'янських національностей невдоволені діями командування РФ
Серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких кидають у найризикованіші атаки на території України, зростає невдоволення діями російського командування
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
Через великі санітарні і безповоротні втрати продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
"Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України", - йдеться в повідомленні.
- Станом на ранок 19 липня ворог веде наступ в напрямку Григорівки. У свою чергу українські військові відбили штурм окупантів неподалік Гусарівки, Спірного, Семигір’я, Вершини, Покровського й території Вуглегірської ТЕС. А ворожа розвідка боєм в районі Уди на Харківщині повністю провалилася.
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