Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

Через великі санітарні і безповоротні втрати продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 19 липня ворог веде наступ в напрямку Григорівки. У свою чергу українські військові відбили штурм окупантів неподалік Гусарівки, Спірного, Семигір’я, Вершини, Покровського й території Вуглегірської ТЕС. А ворожа розвідка боєм в районі Уди на Харківщині повністю провалилася.

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