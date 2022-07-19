English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ відбили ворожий штурм на кількох напрямках на Донбасі і спробу розвідки боєм у Харківській області

ЗСУ відбили ворожий штурм на кількох напрямках на Донбасі і спробу розвідки боєм у Харківській області

19 липня, 2022 вiвторок
08:11
війна з Росією ЗСУ

Ворог веде наступ в напрямку Григорівки. У свою чергу українські військові відбили штурм окупантів неподалік Гусарівки, Спірного, Семигір’я, Вершини, Покровського й території Вуглегірської ТЕС. А ворожа розвідка боєм в районі Уди на Харківщині повністю провалилася

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбук

На Слов’янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов’янська. Здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших.

Після авіаційного удару неподалік Гусарівки, окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт. Українські воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули загарбників назад.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар’ївка. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського.

Ворог вів штурмові дії поблизу Спірного, успіху не мав, відійшов. Намагається вести наступ в напрямку Григорівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірська ТЕС, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Авіаційні удари зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровське.

Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Завдав авіаудару поблизу Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку противник здалеку веде обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, здійснює повітряну розвідку безпілотниками. Продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони.

Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил Російської Федерації продовжують здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Ворог обстріляв із мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та населених пунктів Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області. Підрозділи противника продовжують ведення повітряної розвідки.

На Харківському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів зокрема неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва.

Ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Запоріжжя
Краматорськ
Одещина
Сумщина
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Чернігівщина
окупанти
Авдіївка
Слов'янськ
Бахмут
Харківщина
ракетний удар
Читайте також:
Андрій Піонтковський
17 липня, 2022 неділя
Путін втратив контроль над ситуацією у Кремлі, - Піонтковський
Південмаш
16 липня, 2022 субота
Росіяни, ударом по Південмашу у Дніпрі, помстилися за успішний запуск ракети-носія Vega, - депутат облради Курячий
На фото втрати окупантів
Автор Антін Борковський
17 липня, 2022 неділя
Українці розбили 1-шу танкову армію РФ, якою пишався Путін і остерігалося НАТО, - польський генерал Скшипчак
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.11
    Купівля 36.11
    Продаж 37.14
  • EUR
    Купівля 36.08
    Продаж 37.32
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
19 липня
09:19
ЗСУ знищили втрати РФ
РФ втратила 38 550 військових, 3892 бронемашини і 693 безпілотники від початку повномасштабного вторгнення в Україну, - Генштаб ЗСУ
09:08
окупанти
Британська розвідка назвала проблему, яка виникла у РФ на Донбасі через активність ЗСУ на Херсонщині
08:44
Ексклюзив
ЗСУ знищили два склади російських боєприпасів
Російські склади з боєкомплектом в ОРДЛО ще є, їх треба палити, - очільник Авдіївської ВА
08:38
Росія щодня продукує нові і нові обмани
ЗСУ підпалюють поля із зерном та лишили штами небезпечних вірусів у біолабораторіях у Сєверодонецьку й Рубіжному: нові фейки від РФ
08:38
окупант
Генштаб ЗСУ: Окупанти неслов'янських національностей невдоволені діями командування РФ
08:34
Китай
США закликали Китай використати особливі відносини з РФ, аби зупинити війну в Україні
08:33
Микола Княжицький
Що не так зі звільненням Денисової і відстороненням Венедіктової
08:01
Нікополь
Росіяни випустили 40 реактивних снарядів по Нікополю та вдарили по Криворізькому району з артилерії
07:28
білоруські військові
Війська Білорусі проводять ротації поблизу українського кордону, ведеться розвідка
07:26
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко пояснив, чому відмовився повертатися до "Динамо"
06:55
Обстріл Сумщини
Загарбники випустили понад 150 мін та снарядів по Сумщині за день: є поранені
06:46
Андрій Проценко
Проценко приніс Україні першу медаль ЧС з легкої атлетики
06:20
окупанти
Росіяни зосередилися на захопленні Сіверська і Бахмута, - ISW
06:18
фінляндія швеція нато
Палата представників США підтримала резолюцію про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
05:48
Едуард Геґер
Перемога України у війні проти РФ в інтересах усієї Європи, - прем’єр Словаччини
05:23
Ілюстративне фото
Очільника електромереж окупованого Куп’янська підозрюють у держзраді
04:58
Fitch Group
Агентство Fitch оголосило Білорусі "обмежений дефолт"
04:36
ліквідовані російські солдати
Росіяни у Боровій на Харківщині обладнали морг у "корівнику" та міняють пальне на самогон
04:13
Лікарня
У США схвалили новітній препарат для лікування раку
03:51
Результати обстрілів півдня України
Ворог обстрілював Нікополь, двічі Миколаїв, декілька сіл. У відповідь знищено 65 рашистів та понад 10 одиниць техніки, - ОК "Південь"
03:27
Оновлено
Ракетний удар по Одещині
Російські окупанти запустили на Одещину 7 ракет "Калібр": без жертв, 6 людей поранено, серед них 1 дитина
02:56
Безпілотник
США пригрозили санкціями Ірану у разі надання Росії бойових безпілотників
02:33
збірна Росії
У Росії вирішили створити футбольний "чемпіонат" для команд з тимчасово окупованих територій України та Грузії
02:08
санкції проти Росії
Віцепрем’єр, мер Москви, двоє артистів та гауляйтери. Стало відомо, хто опиниться в новому списку санкцій ЄС проти РФ
01:17
Дар'я Касаткіна
Краща тенісистка Росії зробила камінг-аут в день, коли у держдуму РФ внесли законопроєкт про заборону ЛГБТ-пропоганди
00:59
Байрактар
Підтримуємо Україну. Виробник Bayraktar заявив, що ніколи не продасть бойові дрони Росії
00:54
Борис Джонсон
Парламент Британії не зумів відправити у відставку уряд Джонсона
00:46
На фото втрати окупантів
Немає більше надійного сховку для російських тилів. У Бериславі на Херсонщині ліквідували 100 окупантів
00:31
M142 HIMARS
Ми встановили певний паритет. Данілов розповів про ефект від західної зброї
00:22
Російський винищувач Су 34 М
ППО РФ стріляла по ракетах HIMARS, а збила флагмана своєї ж авіації, - російські ЗМІ
00:15
Нед Прайс
Держдепартамент США "уважно стежить" за ситуацією навколо усунення Венедіктової та Баканова, - CNN
00:01
Олена Зеленська та Ентоні Блінкен
Зеленська прилетіла у США і зустрілася з держсекретарем Блінкеном
2022, понедiлок
18 липня
23:33
Борис Джонсон оголосив про відставку
У боротьбі за позаду Джонсона у Великій Британії залишилось 4 кандидатів
23:24
Ексклюзив
ЧАЕС
Люди на ЧАЕС працюють за вахтовим методом, бо через Білорусь не можна їхати, - мер Славутича Фомічев
23:15
Ірина Венедіктова
У Євросоюзі натякнули Зеленському на неконституційність “відсторонення” Венедіктової
22:43
На фото Володимир Зеленський
"Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території". Президент прокоментував ситуацію на фронті
22:42
Ексклюзив
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Українці з окупованих території мають розуміти, що РФ спробує відправити їх на забій, - екскомандир полку "Азов" Жорін
22:41
Олаф Шольц
Шольц заявив, що готовий захищати будь-яку країну НАТО, так само як захищав би свою власну
22:36
Аналітика
Сергій Згурець
Розблокування портів: Туреччина має дати згоду відповідати на обстріли кораблів РФ під час експорту зерна. Колонка Сергія Згурця
22:22
Антон Кольцов
Окупанти не довіряють колаборантам. "Уряд" на Запоріжжі очолив колишній російський чиновник
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV