Генштаб ЗСУ: РФ з 24 лютого втратила близько 17 200 військових, 1710 бронемашин, 597 танків, 127 літаків і 129 гелікоптерів
З початку повномасштабної військової агресії проти України Росія втратила близько 17 200 військовослужбовців, 597 танків, 303 артилерійські системи, 96 ракетних систем залпового вогню та 54 засоби протиповітряної оборони
Про це повідомляє у Facebook Генштаб Збойних сил України.
Крім того, окупанти втратили 1710 бойових броньованих машин, 127 літаків, 129 гелікоптерів, 7 кораблів і катерів, 73 цистерни з паливно-мастильними матеріалами, 71 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 21 одиницю спецтехніки та 1178 автомобілів.
Також загарбники втратили 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
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