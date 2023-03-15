"Гент" розгромив "Істанбул Башакшехір" і став першим чвертьфіналістом Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після нічиї (1:1) у першому матчі сьогодні, 15 березня, "Істанбул Башакшехір" пропустив хет-трик від Гіфта Орбана протягом трьох хвилин.

Ще один гол у ворота турків оформив форвард "Гента" Уго Куйперс. Єдиний м'яч за стамбульців забив Аднан Янузай. На 88-й хвилині бельгійський виконавець зробив рахунок 1:4.

Всі інші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій будуть зіграні завтра, 16 березня.

Жеребкування чвертьфіналу пройде 17 березня.

Ліга конференцій

1/8 фіналу. Повторний матч

15 березня

"Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - "Гент" (Бельгія) 1:4

Голи: Янузай, 88 - Орбан, 31, 32, 34, Куйперс, 37

Перший матч - 1:1