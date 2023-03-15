Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт "Гент" розгромив "Істанбул Башакшехір" і став першим чвертьфіналістом Ліги конференцій

"Гент" розгромив "Істанбул Башакшехір" і став першим чвертьфіналістом Ліги конференцій

15 березня, 2023 середа
21:33
Спорт Гіфт Орбан, "Гент", Ліга конференцій

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій турецький "Істанбул Башакшехір" розгромно поступився бельгійському "Генту"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після нічиї (1:1) у першому матчі сьогодні, 15 березня, "Істанбул Башакшехір" пропустив хет-трик від Гіфта Орбана протягом трьох хвилин. 

Ще один гол у ворота турків оформив форвард "Гента" Уго Куйперс. Єдиний м'яч за стамбульців забив Аднан Янузай. На 88-й хвилині бельгійський виконавець зробив рахунок 1:4.

Всі інші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій будуть зіграні завтра, 16 березня.

Жеребкування чвертьфіналу пройде 17 березня.

Ліга конференцій

1/8 фіналу. Повторний матч

15 березня

"Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - "Гент" (Бельгія) 1:4

Голи: Янузай, 88 - Орбан, 31, 32, 34, Куйперс, 37

Перший матч - 1:1

футбол
єврокубки
Читайте також:
НАТО
14 березня, 2023 вiвторок
Фінляндія може вступити до НАТО раніше за Швецію, - Reuters
14 березня, 2023 вiвторок
Ситуація на Донецькому напрямку схожа на оперативний тупик, - офіцер ЗСУ Прозапас
Дмитро Пєсков
13 березня, 2023 понедiлок
У Кремлі заявили, що мають намір досягти поставлених в Україні цілей тільки військовим шляхом
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.15
    Купівля 38.15
    Продаж 38.91
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
15 березня
22:26
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 березня
22:09
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Пріоритети "Рамштайн-10". Колонка Сергія Згурця
21:50
міномет
На Сумщині внаслідок російських обстрілів зруйновано офіс агрофірми та приватну господарську споруду
21:20
ЗСУ Бахмут
Остін про битву за Бахмут: якщо Зеленський скаже перегрупуватися, це не означатиме програш, ми підтримаємо Генштаб
21:20
Марк Міллі
Міллі: "Цілі, поставлені керівництвом України, буде досягнуто"
20:35
Прапор Польщі
Польські спецслужби викрили російську шпигунську мережу, яка готувала диверсії на залізниці, - ЗМІ
20:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін заявив про виробництво зброї на максимум, РФ жаліється на "жалюгідні" відносини зі США, Британія звинуватила росіян у "непрофесійності". Світові ЗМІ про Україну 15 березня
20:18
На звільненій території Миколаївської області відновили п'ять мостів
20:10
Лорен Павелл Джобс
Зеленський зустрівся з американською підприємицею Лорен Павелл Джобс й розповів їй про "Дію.Сіті"
20:09
Рональд ДеСантіс
Республіканець ДеСантіс заявив, що США не повинні ще більше втягуватися у війну в Україні
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 385-го дня війни: "борг Януковича", збиття ворожого літака та ще більше Leopard
20:00
OPINION
Ірина Цілик
Етичний злочин: режисер з Росії знімає фільм про українських сиріт
19:56
Бахмут, ЗСУ
У Бахмуті на Донеччині залишається близько 3 тис. жителів, серед них 33 дитини
19:50
Валерій Залужний
Залужний обговорив військову співпрацю з начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції
19:37
призов
Нардеп звернувся до Зеленського з проханням звільнити строковиків у запас
19:28
Денис Пушилін
На Донеччині окупанти знайшли спосіб "легалізувати" мародерство покинутих будинків
19:27
Міністр оборони Олексій Резніков
Посилення ППО, постачання боєприпасів, формування "броньованого кулака": Резніков заявив, що "Рамштайн-10" вселяє оптимізм
19:01
Японія
Уперше з 1951 року: в Японії депутата позбавили мандата за те, що жодного разу не прийшов на роботу
18:58
У Бахмуті прикордонники відбили два штурми росіян, ліквідували п'ятьох і поранили 16 ворогів
18:55
Олександр Зінченко, "Арсенал", АПЛ, чемпіонат Англії
Зінченко приніс в "Арсенал" той самий менталітет переможців, - ексфутболіст "Челсі"
18:39
окупант
Неподалік Маріуполя поширюється свинячий грип. Окупанти запровадили карантин
18:36
Генштаб: на Херсонщині окупанти посилили контрдиверсійні та режимні заходи, а ЗСУ збили ворожий Су-25
18:33
Тарас Кремінь
"Мають бути при кожній бібліотеці": мовний омбудсмен закликав владу Одеси й області розширити мережу курсів із вивчення української
18:30
Київський апеляційний суд вчергове переніс розгляд справи щодо арешту рахунків ПрАТ "Полтавський ГЗК" на два тижні
18:29
Російський коментатор Костянтин Геніч
У футбольному симуляторі FIFA більше не буде російськомовної озвучки
18:28
санкції проти Росії
Власники Альфа-Банку й інші кремлівські олігархи мають залишатися під санкціями – звернення
18:18
Російські війська обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: дві людини загинуло, 5 поранено
18:13
Маріуполь, нові позначки росіян
У Маріуполі помітили військову техніку росіян з новими позначками
18:03
Данія
Боєприпаси, кулемети й ракети для ППО: Данія відправить пакет допомоги Україні на 1 млрд крон
18:03
Інфографіка
ЗСУ, БТРи
Українці найбільше довіряють ЗСУ, волонтерам і добровольцям - опитування
18:03
Порошенко
Порошенко про рішення британського суду: справа честі держави довести процес по "боргу Януковича" до остаточної перемоги
18:01
OPINION
Костянтин Москалець
Пошуки правдивого слова
17:40
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
Туреччина веде переговори про продовження "зернової угоди" на 120 днів замість 60, які пропонує РФ
17:34
Поплічнику терориста Пушиліна Віталію Хоценку заочно оголосили про підозру
17:33
Інфографіка
на фото: Верховна рада
Українці розповіли, кому з-поміж політиків і громадських діячів довіряють найбільше, - опитування
17:24
Леся Українка
Оголошено лавреатів премії Лесі Українки за 2022 рік
17:12
церква, піп, упц
Російська пропаганда запустила новий наратив про гоніння канонічної православної церкви
17:11
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА
17:09
G20
Індія закликала G20 відійти від теми війни в Україні та зосередитися на глобальній бідності
17:01
коронавірус
В Україні зростає кількість хворих на COVID-19
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV