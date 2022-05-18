Про це свідчить дослідження R&D-центру компанії YouControl.

Згідно з даними аналітиків, до топ 5 країн-лідерів за рівнем бізнес-бойкотування належать Австралія, Норвегія, Литва, Великобританія, Південна Корея. А от лідерство у відмові від добровільних санкцій отримали Туреччина та Китай.

Добровільні санкції – вихід з російського ринку міжнародних компаній – залишаються важливим інструментом збільшення тиску на Росію, зазачають аналітики. Про вихід з російського ринку чи згортання операцій заявила майже 1 тис. міжнародних компаній. Але не в усіх секторах бізнесу такий тиск готові чинити.

Зокрема, найбільша частка лояльних до Росії компаній працюють у галузях охорони здоров’я, металургії, будівництва, телекомунікацій, текстильної промисловісті.

Що ж до секторів, де світові компанії активно виходять з російського ринку, то це спорт, бізнес-послуги, медіа, розрібна торгівля та технології, йдеться у дослідженні.

"Бізнес країн Північної Європи більш масово підтримав ідею добровільних санкцій, на відміну від лояльніших до рф представників Південної Європи", – зазначають аналітики.

В Іспанії, Португалії, Франції та Італії бренди неоднозначно сприйняли заклики покинути російський ринок добровільно. Серед європейських країн висока частка компаній, що продовжили бізнес в Роcії, відзначається в Ісландії, Словенії, Греції, Австрії та Угорщині, свідчить аналіз YouControl.

Нагадаємо, материнська компанія Leroy Merlin, що продовжує працювати на ринку РФ, заблокуала роботу українського підрозділу.

Хакери Anonymous зламали сайти Ашану, Leroy Merlin і Decathlon.



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