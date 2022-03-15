Герой України, командуючий ООС Олександр Павлюк став головою Київської ОВА

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Еспресо. TV.



"Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області я призначив керівником обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, Героя України, генерал-лейтенанта, командуючого ООС. Звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву. Київський напрямок та ситуація області отримають ще більше увагу. Новим командуючим в ООС став генерал-майор Едуард Москальов. Професійна людина, патріотична людина", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, можливе загострення, - Кличко про комендантську годину в Києві та області на 1,5 доби

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