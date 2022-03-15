Герой України, командуючий ООС Олександр Павлюк став головою Київської ОВА
Натомість, новим командуючим Операції обєднаних сил став генерал-майор Едуард Москальов
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Еспресо. TV.
"Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області я призначив керівником обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, Героя України, генерал-лейтенанта, командуючого ООС. Звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву. Київський напрямок та ситуація області отримають ще більше увагу. Новим командуючим в ООС став генерал-майор Едуард Москальов. Професійна людина, патріотична людина", - сказав Володимир Зеленський.
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