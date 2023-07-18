Гетманцев: заплановані реформи податкової та митниці йдуть в розріз із законом про держслужбу
Заплановане реформування Державної податкової служби та Державної митної служби йде в розріз із законом про державну службу
Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.
Так, за його словами, зараз він не може давати оцінку роботі керівника Державної митної служби Сергія Звягінцева. Причиною є те, що наразі той працює на посаді виконувача обов'язків, що обмежує його в проведенні системних реформ, яких потребує митниця.
"А от наші законопроєкти дозволяють людину призначити, убезпечити від політичного тиску і дати їй сформувати команду. І потім спитати за результатом. Бо звільнити керівників зможуть лише після аудиту та через не виконання тих показників роботи, які прямо прописані в контракті", - сказав Гетманцев.
Він додав, що ж певні гарантії матеріального забезпечення, як-от збільшення заробітної плати в податковій та митниці. За його словами, в Бюро економічної безпеки вони вже й так високі.
Утім він зазначив, що заплановані реформи йдуть у розріз із законом про державну службу.
"Йде. І це одне з ключових зауважень до законопроєктів Мінфіну.
Тому можна, як варіант, зробити це на період воєнного часу. Або - до завершення реформи держслужби. Ще аналізуємо, як саме краще і дискутуємо з Мінфіном. Аби змінити ці органи - це необхідно", - підсумував Гетманцев.
- 15 липня голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев заявив, що рішення про підвищення акцизів на алкоголь та тютюнові вироби має прийматись виважено та поступово.
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