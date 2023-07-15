Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Рішення щодо підвищення акцизів на алкоголь та тютюнові вироби потрібно приймати виважено та послідовно. Адже різке підвищення акцизів може спровокувати зростання тіньового ринку. Щоб було зрозуміло чому так може відбуватися, до прикладу, у вартості цигарок 60% складає акциз. Тому спокуса продавати товар без акцизу дуже велика", - пояснив Гетманцев



Народний депутат наголосив, що наслідки різкого підвищення акцизів можуть бути катастрофічними для економіки країни.



"Якщо ми не будемо поступово збільшувати ціни на алкоголь та тютюнові вироби, то ризик того, що в тіні опиниться дуже велика частина ринку, дуже високий. Тоді з цим важче буде боротись. Оскільки ми матимемо корумповані правоохоронні органи й податківців. Багато "бізнесменів" відразу заповнять цю нішу. Тому рішення про підвищення акцизів має бути виваженим та поступовим", - додав він.

У липні минулого року в Україні тютюновими виробами визнали сигарети для нагрівання. Тож наразі передбачає заборону їх продажу неповнолітнім і заборону будь-якої реклами, стимулювання продажу чи спонсорство.

11 липня в Україні набули чинності нові обмеження щодо тютюнових виробів, зокрема вони стосуються реклами та продажу тютюнових виробів, а також відповідальності за куріння електронних сигарет у громадських місцях