Гіпоалергенні подушки та сучасні матраци: в Укрзалізниці анонсували зміни в закупівлі постільної білизни
Укрзалізниця оголосила тендери на закупівлю нових подушок, матраців і постільної білизни для потягів. Очікується, що вироби будуть довше зберігати якість
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Компанія заявила, що перед оголошенням тендерів зустрічалась із представниками ринку (виробниками, постачальниками тканин, технологами) та переглянула технічні вимоги для виробів.
Очікується, що завдяки змінам вироби будуть краще зберігати якість під час усього терміну експлуатації, а відпочинок пасажирів стане більш комфортним.
Наприклад, нові подушки будуть гіпоалергенними, їхнім наповненням будуть не пух-перо, а силіконізований синтепон, який не збивається у грудки.
Постільна білизна буде трьох видів: із бязі, сатину та попліну.
Нові матраци мають бути з ортопедичними властивостями і зносостійкими, а чохли на них можна буде прати.
- Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін 27 лютого оголосив про відставку.
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