Голова правління Укрзалізниці Камишін подав у відставку
Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін 27 лютого оголосив про відставку. Він очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. За спільним рішенням із віцепрем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", - заявив Камишін.
Він подякував команді Укрзалізниці за плідну роботу.
"Упевнений, що в компанії і далі все буде добре", - написав чиновник.
- Камишіна призначили головою правління Укрзалізниці в жовтні 2021 року.
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