Голова правління Укрзалізниці Камишін подав у відставку

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. За спільним рішенням із віцепрем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", - заявив Камишін.

Він подякував команді Укрзалізниці за плідну роботу.

"Упевнений, що в компанії і далі все буде добре", - написав чиновник.