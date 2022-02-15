"Гірше Скабеєвої та Соловйова". Арахамія звинуватив CNN, Bloomberg та WSJ у публікації фейків щодо вторгнення РФ

В ефірі токшоу "Право на владу", як повідомляє nv.ua, Арахамія порівняв частину американських ЗМІ із російськими пропагандистами. Політик вважає, що за кілька тижнів "фаза паніки зникне".

"Я думаю, коли через два-три тижні фаза зникне, ми маємо зробити ретроспективний аналіз, яким чином великі дуже відомі ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гірше, ніж Скабеєва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Це ми маємо вивчити, тому що це елементи гібридної війни", — заявив Арахамія.

Політик вважає, що наразі "йдуть спроби укласти новий договір колективної безпеки", а Україна є лише майданчиком для переговорів.

Арахамія також зазначив, що публікація інформації щодо загрози вторгнення російської армії "обходиться країні 2−3 млрд доларів щомісяця".

"Ця істерія коштує зараз країні 2−3 млрд доларів щомісяця. Ми не можемо позичати на закордонних ринках, тому що там просто шалені ставки. Багато експортерів відмовляються. Ми рахуємо щодня втрати економіки та потім через МЗС поширюємо цю інформацію до партнерів, тому що вони мають розуміти. Коли хтось вирішує перемістити посольство до Львова, вони мають розуміти, що така новина коштуватиме для економіки України кілька сотень мільйонів доларів", — заявив політик.