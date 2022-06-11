Глава Єврокомісії відвідала поранених українських військових у столичній лікарні

Про це інформує у твіттері глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я відвідала солдатів, які одужують у шпиталі в Києві. Незважаючи на травми, їхній дух не зламаний. Їхня рішучість неушкоджена. Це важкі часи для України. Європа на вашому боці", - написала фон дер Ляєн.

Крім того, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні заявила під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським, що вони завершать роботу над рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата до ЄС до кінця наступного тижня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb