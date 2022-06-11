Про це сьогодні, 11 червня, йшлося на пресконференції у Києві.

"Європейська комісія готує свої рекомендації, так званий висновок для країн-членів ЄС. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою. Я пообіцяла вам у квітні, що ми будемо працювати над цим невтомно, і наші обговорення дозволять нам завершити цю роботу до кінця наступного тижня", – зазначила фон дер Ляєн.



Президентка Єврокомісії додала, що рухаючись у такому напрямку можна досягнути перемоги. Також пообіцяла допомогу у відбудові України.



"Напрямок руху відомий і це дуже заслужений напрямок. Ми дуже високо цінуємо ті зусилля, які докладає Україна, і ту рішучість, з якою рухається країну. Люди довели свою мотивацію. Тому я переконана, що ми разом зможемо подолати цю страшну звірячу війну. Ми спільно відбудуємо цю прекрасну країну, модернізуємо її", – додала Урсула фон дер Ляєн.



Президентка Європейської комісії завершила пресконференцію словами: "Слава Україні!".

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