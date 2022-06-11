До кінця наступного тижня Єврокомісія надасть висновок щодо статусу кандидата до ЄС для України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським, що вони завершать роботу над рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата до ЄС до кінця наступного тижня
Про це сьогодні, 11 червня, йшлося на пресконференції у Києві.
"Європейська комісія готує свої рекомендації, так званий висновок для країн-членів ЄС. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою. Я пообіцяла вам у квітні, що ми будемо працювати над цим невтомно, і наші обговорення дозволять нам завершити цю роботу до кінця наступного тижня", – зазначила фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії додала, що рухаючись у такому напрямку можна досягнути перемоги. Також пообіцяла допомогу у відбудові України.
"Напрямок руху відомий і це дуже заслужений напрямок. Ми дуже високо цінуємо ті зусилля, які докладає Україна, і ту рішучість, з якою рухається країну. Люди довели свою мотивацію. Тому я переконана, що ми разом зможемо подолати цю страшну звірячу війну. Ми спільно відбудуємо цю прекрасну країну, модернізуємо її", – додала Урсула фон дер Ляєн.
Президентка Європейської комісії завершила пресконференцію словами: "Слава Україні!".
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого. 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 16 травня стало відомо, що Єврокомісія прийняла анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі від України, Рада ЄС почала готувати висновок щодо заявки.
- Заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Єврорада обговорить надання Україні статусу кандидата 23-24 червня. 8 червня дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС рекомендував Європарламент.
- Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України. Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії.
- Єврокомісія обіцяє висновок про кандидатство України в ЄС за тиждень до саміту лідерів.
- Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі є історичним шансом для лідерів ЄС. Вона наголосила, що в умовах війни Україна "продемонструвала відповідність Копенгагенським критеріям настільки, наскільки вона не потребує навіть оцінки або формальних висновків".
- Очільниця німецького бундестагу Бербель Бас закликала надати Україні статус кандидата та забезпечити якнайшвидший вступ до Європейського Союзу.
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