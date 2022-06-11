Президентка бундестагу Бас закликала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
Очільниця німецького бундестагу Бербель Бас закликала надати Україні статус кандидата та забезпечити якнайшвидший вступ до Європейського Союзу
Про це йдеться в спільній статті Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та Президентки бундестагу в журналі Internationale Politik.
"Вступ України був би виграшем для Німеччини та Європейського Союзу. Інтеграція в ЄС посилила б позиції України та європейську безпеку загалом", - йдеться у статті.
Також у статті зазначається, що невизначеність щодо перспектив вступу України до ЄС грає на руку Путіну і ЄС має зробити все, що в його силах, для забезпечення процесу вступу, "настільки швидко, наскільки це дозволяють договори ЄС".
"Статус кандидата від України стане безпомилковим сигналом Путіну, що його стратегія провалилася", - наголошується у статті.
- Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі є історичним шансом для лідерів ЄС. Вона наголосила, що в умовах війни Україна "продемонструвала відповідність Копенгагенським критеріям настільки, наскільки вона не потребує навіть оцінки або формальних висновків".
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