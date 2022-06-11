Президентка бундестагу Бас закликала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Про це йдеться в спільній статті Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та Президентки бундестагу в журналі Internationale Politik.

"Вступ України був би виграшем для Німеччини та Європейського Союзу. Інтеграція в ЄС посилила б позиції України та європейську безпеку загалом", - йдеться у статті.

Також у статті зазначається, що невизначеність щодо перспектив вступу України до ЄС грає на руку Путіну і ЄС має зробити все, що в його силах, для забезпечення процесу вступу, "настільки швидко, наскільки це дозволяють договори ЄС".

"Статус кандидата від України стане безпомилковим сигналом Путіну, що його стратегія провалилася", - наголошується у статті.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі є історичним шансом для лідерів ЄС. Вона наголосила, що в умовах війни Україна "продемонструвала відповідність Копенгагенським критеріям настільки, наскільки вона не потребує навіть оцінки або формальних висновків".

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