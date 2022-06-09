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Проти надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС висловилися три країни, - Стефанішина

9 червня, 2022 четвер
18:12
Новини Ольга Стефанішина

7 країн Євросоюзу висловлювали пропозиції надати Україні інший формат, а не статус кандидата. Три з них – чинять головний спротив наданню Україні статусу кандидата на вступ в ЄС.

Віцепрем'єрміністерку з питань євроінтеграції України Ольгу Стефанішину цитує Deutsche Welle.

"У цілому сім країн Євросоюзу (це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити) висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але, фактично, є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України", - розповіла Стефанішина у Брюсселі.

Віцепрем'єрка не назвала ці країни, додавши: "Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалено 24 числа, то давайте я їх назву, і ми будемо сидіти та обговорювати. Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "Ні".

Мова йшла про саміт ЄС 23-24 червня, на якому можуть ухвалити рішення щодо статусу кандидата для України. Стефанішина переконує, що будь-які варіанти, крім статусу кандидата, "послаблять сам Євросоюз".

"Ми наполягаємо, що рішення про надання Україні статусу кандидата – це лише початок процесу, тож не треба весь свій політичний скептицизм і капітал витрачати на протистояння цьому. Це початок процесу – шанс, яким Україна або скористається, або не скористається", - підсумувала Стефанішина.

  • Нагадаємо, 9 червня спікерка і лідери фракцій Європарламенту закликали надати Україні статус кандидата у члени ЄС.
  • 8 червня дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС рекомендував Європарламент.

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ЄС
Євросоюз
євроінтеграція
вступ України в ЄС
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