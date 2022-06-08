Європарламент рекомендував дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
Резолюція Європарламенту рекомендувала Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
Про це повідомляє DW.
У резолюції Європарламенту щодо зовнішньої, безпекової та оборонної політики ЄС після агресивної війни Росії проти України, ухваленій на пленарному засіданні в Страсбурзі в середу, 8 червня, висловилися за надання Україні статусу кандидата на членство в Унії. За документ проголосували 438 євродепутатів, 65 - висловилися проти, ще 94 - утрималися.
Європарламент рекомендував Раді ЄС погодитися, що "Версальська декларація визнає європейські прагнення України та її заявку на членство у ЄС, а також надати їй статус кандидата до ЄС, як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України". Ідеться про декларацію неформального саміту ЄС у Версалі, яка, щоправда, була дуже обережною у формулюваннях і визнала лише європейські прагнення України та додавала, що країна належить до європейської родини, — нагадує DW.
Раніше Європарламент лише закликав ЄС "працювати у напрямку надання Україні статусу кандидата".
У нинішній резолюції згадуються також "європейські прагнення Молдови та Грузії". Ці країни, як відомо, услід за Україною подали свої заявки. Утім, рекомендації надати їм статус кандидата резолюція не містить.
- 8 червня перед голосуванням резолюції в Європарламенті очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не погодиться на альтернативу статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Він також запевнив, що Київ не сприйме домовленості з Росією, яку буде досягнуто за спиною України.
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