Це суперзаруба, і ми зобов'язані виграти цей бій: Кулеба про перспективу надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не погодиться на альтернативу статусу кандидата на вступ до Євросоюзу
Про це повідомляє Укрінформ.
"Це просто суперзаруба, і президент поставив усій дипломатичній команді завдання виграти цей бій. Україна не буде сприймати жодні сурогатні версії або альтернативи статусу кандидата, якими б рожевими вони не були. Нам потрібен статус кандидата на членство в ЄС - не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата чи інший сурогат. Ми давно граємо в цю гру і знаємо, як це працює. Ми прості, скромні люди, які задовольняться звичайним стандартним статусом кандидата на членство в ЄС, не треба нам вигадувати нічого особливого", - сказав Кулеба.
Він висловив переконання, що Україна відповідає критеріям для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.
"Статус кандидата – це останній психологічний бар'єр у країнах-скептиках ЄС, який ми повинні здолати", - наголосив Кулеба.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого. 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру її розгляду.
- 16 травня стало відомо, що Єврокомісія прийняла анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі від України. У Європейській раді проведуть дискусію щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС на засіданні 23-24 червня.
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