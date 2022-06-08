Про це повідомляє Укрінформ.

"Це просто суперзаруба, і президент поставив усій дипломатичній команді завдання виграти цей бій. Україна не буде сприймати жодні сурогатні версії або альтернативи статусу кандидата, якими б рожевими вони не були. Нам потрібен статус кандидата на членство в ЄС - не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата чи інший сурогат. Ми давно граємо в цю гру і знаємо, як це працює. Ми прості, скромні люди, які задовольняться звичайним стандартним статусом кандидата на членство в ЄС, не треба нам вигадувати нічого особливого", - сказав Кулеба.

Він висловив переконання, що Україна відповідає критеріям для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Статус кандидата – це останній психологічний бар'єр у країнах-скептиках ЄС, який ми повинні здолати", - наголосив Кулеба.

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