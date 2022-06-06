Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква, передає Інтерфакс-Україна.

"Європейська рада окремо відзначила процес підготовки Єврокомісією висновку щодо відповідності Україною Копенгагенським критеріям членства в ЄС та повідомила, що предметну дискусію щодо статусу кандидата для України буде проведено на наступному черговому засіданні Європейської ради 23-24 червня", - сказав він.

За його словами, що висновок Єврокомісії щодо відповідності України критеріям членства буде отримано протягом тижня.