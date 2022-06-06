Шлях до ЄС: Єврорада обговорить надання Україні статусу кандидата 23-24 червня, - ОП
У Європейській раді проведуть дискусію щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС на засіданні 23-24 червня
Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква, передає Інтерфакс-Україна.
"Європейська рада окремо відзначила процес підготовки Єврокомісією висновку щодо відповідності Україною Копенгагенським критеріям членства в ЄС та повідомила, що предметну дискусію щодо статусу кандидата для України буде проведено на наступному черговому засіданні Європейської ради 23-24 червня", - сказав він.
За його словами, що висновок Єврокомісії щодо відповідності України критеріям членства буде отримано протягом тижня.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого. 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 16 травня стало відомо, що Єврокомісія прийняла анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі від України, Рада ЄС почала готувати висновок щодо заявки.
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