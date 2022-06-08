Жодні "Мінськи-3" нам не потрібні: Кулеба заявив про неприпустимість домовленостей за спиною України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ не сприйме домовленості з Росією, яку буде досягнуто за спиною України
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ситуація залишається контрольованою, і ніхто ні про що за нашими спинами домовитися не зможе. Всі партнери дуже чітко знають про наше бачення та нашу позицію. Ми воюємо за свою землю, за своїх людей, і жодні "Мінськи-3", жодні нові розподільні лінії, жодні режими припинення вогню, які на роки заморозять ситуацію знову і продовжать біль і страждання, нам наразі не потрібні", - сказав Кулеба на брифінгу.
Він також застеріг партнерів від дискусій про доцільність подальшої підтримки України.
"Є спроби запустити дискусію про те, як довго можна підтримувати Україну та як довго сама Україна зможе утриматись. Але поки що це легкий бриз, це не штормовий вітер, який усе зносить на своєму шляху", - зазначив Кулеба.
- 29 травня радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Росія пропонувала Заходу відмовитися від постачання Україні ракет в обмін на початок мирних переговорів.
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