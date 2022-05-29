У МВС розповіли подробиці переговорів, які Росія вела із Заходом за спиною України
Росія пропонувала Заходу відмовитися від постачання Україні ракет в обмін на початок мирних переговорів
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у telegram.
За його словами, минулого і позаминулого тижня російська дипломатія досягла успіхів.
"Їм вдалося серйозно похитнути Захід в питанні надання нам ракетного озброєння, а також внести розкол в питанні санкцій та підштовхування України до переговорів. Однак, всі ці кроки завершились повним провалом для кремля. Ракети ми отримаємо, а декларація саміту ЄС наступного тижня буде досить жорсткою", - зазначив Андрусів.
За його інформацією, Росія пропонувала Заходу відмовитися від постачання до України ракет.
"Росіяни пропонували наступну модель: Захід не дає нам ракети, вони виходять на рубежі Луганської і Донецької областей, після того сідають за переговори, розблоковують порти для вивезення зерна і пропонують нові умови для енергоносіїв. Враховуючи деякий маленький успіх минулого тижня на фронті — ці заяви звучали дуже привабливо. Плюс заступник Лаврова сказав, що Росія вже готова розблокувати порти і зробити гуманітарні коридори для зерна", - розповів Андрусів.
Він наголосив, що пропозиції РФ були відкинуті, оскільки Володимиру Путіну більше ніхто не вірить.
"Вся російська дипломатія пішла слідом за кораблем по простій причині: Путіна вважають недоговороздатним. Фактично, напавши на Україну без жодної причини (навіть якийсь Гляйвіц — не придумали) Путін показав, що може перекреслити будь-які домовленості і договори. Тому, які б привабливі пропозиції не приносила його дипломатія, немає відповіді на питання: де гарантії, що кремль щось виконає. На Заході добре розуміють, що домовленості з Путіним нічого не варті, поки він не програв. Тому ключове завдання — завдати йому військової поразки в Україні. І лише після цього можна буде обговорювати мирні формати", - констатував Андрусів.
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