Кремль передав Україні свій варіант договору між країнами й чекає на відповідь. Київ вивчає документ
Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль передав Україні свій проєкт договору між країнами, який було напрацьовано в результаті двосторонніх переговорів
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами речника Володимир Путіна, документ містить чіткі формулювання і в Москві чекають на відповідь Києва.
"Наразі українській стороні передано наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі напрацьовані формулювання. М'яч на їхньому боці, чекаємо на відповідь", - сказав Пєсков.
Водночас він звинуватив українську сторону в гальмуванні переговорного процесу.
"Ми неодноразово говорили, що динаміка роботи української сторони незадовільна, тому великої схильності до інтенсифікації переговорного процесу українці не виявляють", - зазначив Пєсков.
Він додав, що Путін теж говорив про те, що українська сторона, нібито, постійно відходить від раніше досягнутих домовленостей і це матиме дуже погані наслідки для ефективності переговорів.
Радник голови Офіу президента України Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді" стосовно згаданого документа зазначив: "Щодо переговорного процесу, то Україна ще в рамках стамбульського раунду передала стороні опонентів свої пропозиції щодо формульних рішень. У тому числі щодо гарантій безпеки як забезпечення подальших ненападів на нашу країну. Російська сторона вивчила пропозиції та висловила свої зустрічні позиції. Далі – наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки. У тому числі політико-юридичного характеру".
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29 березня українська делегація на переговорах з Росією в Стамбулі запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.
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30 березня Дмитро Пєсков заявив, що Росія не вестиме з Україною переговорів щодо статусу Криму.
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