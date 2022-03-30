У Кремлі кажуть, що відкинули пропозицію України про переговори щодо статусу Криму

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином, у Кремлі відповіли на пропозицію української делегації впродовж 15 років вести двосторонні переговори щодо статусу окупованого РФ півострова, яку було оприлюднено 29 березня після мирних українсько-російських переговорів.

За словами Пєскова, "Росія вважає Крим своєю територією", тому не обговорюватиме його долю.

На запитання, чи було напрацьовано під час переговорів 29 березня у Стамбулі хоча б варіанти домовленостей щодо Криму, речник Путіна відповів, що не розповідатиме подробиць перемовин.

"А якісь нюанси переговорів ми з вами обговорювати та розповідати не будемо", - сказав Пєсков.

29 березня українська делегація на переговорах з Росією в Стамбулі запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb