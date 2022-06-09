Спікерка і лідери фракцій Європарламенту закликали надати Україні статус кандидата у члени ЄС
Статус кандидата на вступ до Союзу запропонували надати і Молдові, а також працювати над наданням такого самого статусу Грузії
Про це інформує Deutsche Welle з посиланням на спільну заяву голів фракцій, ухваленій президією Європарламенту в четвер, 9 червня.
Повідомляється, що лідери фракції Європарламенту закликали лідерів урядів країн ЄС "ухвалити рішення щодо заявок України, Республіки Молдова та Грузії вступити до Євросоюзу" на саміті, який відбудеться 23-24 червня.
До президії входить зокрема спікерка Роберта Мецола та голови усіх фракцій.
"Європейський Союз має продемонструвати хоробрість, рішучість і далекоглядність у сьогоднішньому контексті жорстокої агресивної війни проти нашої європейської сусідки України", - йдеться у заяві.
Крім того, у зверненні наголосили на тому, що Європейський Союз мусить бути надійним партнером, який демонструє солідарність з країнами, які виступають за такі саме ідеали та цінності.
"Громадяни України бажають жити у вільній, демократичній і заможній країні, яка є гордим і відданим членом європейської родини. Ми визнаємо, що ці прагнення поділяють і народи Грузії та Молдови та країн Західних Балкан, чиїми очікуваннями не слід продовжувати нехтувати", - заявили у Європарламенті.
"Ми наполегливо закликаємо вас надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата на вступ до ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та як початок заснованого на заслугах процесу. А також працювати над наданням такого самого статусу Грузії, аби задовольнити легітимні прагнення грузинського народу", - зазначили у заяві.
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