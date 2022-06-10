Шлях України до ЄС: Нідерланди чекають на висновок Єврокомісії, щоб визначитися з наданням статусу кандидата
Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії
Про це заявив міністр закордонних справ Вопке Хукстра в інтерв'ю телеканалу NOS, повідомляє ЄП.
Він зазначив, що Нідерланди поставляться до висновку ЄК неупереджено.
"Європейська комісія має прийняти розумне рішення щодо того, що необхідно зробити. Тоді ви повинні бути готові дивитися на це відкрито, і саме це зроблять Нідерланди", - сказав він.
Очікується, що висновок Єврокомісії щодо надання України статусу кандидата на членство в ЄС буде готовий 17 червня.
- 8 червня дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС рекомендував Європарламент.
- Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України.
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