Рекордний термін: Єврокомісія обіцяє висновок про кандидатство України в ЄС за тиждень до саміту лідерів
У Європейській комісії заявили, що висновок щодо заявки України на членство в ЄС формують у рекордно короткий час
Про це сказав представник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу, повідомляє УП.
"Комісія надає свою думку у рекордний час: якщо зазвичай, щоб підготувати (висновок), потрібно дуже багато часу, то зараз це лише кілька тижнів після того, як Україна надала свої відповіді на другу частину опитувальника", - сказав він
Він нагадав про фотографію, на якій президент України Володимир Зеленський показує відповідь на другу частину опитувальника .
"Я не знаю, чи пам'ятаєте ви ту фотографію, але відповідь була дуже товста. Усім відомо, що працівники комісії – супергерої, але навіть супергероям потрібно час від часу спати. Тому буде справедливо дати комісії трохи часу, щоб завершити свою оцінку в цьому політично та технічно дуже важливому та чутливому питанні", - сказав Мамер.
Він додав, що між рішеннями Єврокомісії і Європейської ради (саміту лідерів) буде практично один тиждень.
"Я визнаю, що це щільно, але ми всі працюємо під надзвичайним часовим тиском", - сказав представник ЄК.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого. 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 16 травня стало відомо, що Єврокомісія прийняла анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі від України, Рада ЄС почала готувати висновок щодо заявки.
- Заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Єврорада обговорить надання Україні статусу кандидата 23-24 червня. 8 червня дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС рекомендував Європарламент.
- Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України. Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії.
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