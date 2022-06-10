Про це сказав представник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу, повідомляє УП.

"Комісія надає свою думку у рекордний час: якщо зазвичай, щоб підготувати (висновок), потрібно дуже багато часу, то зараз це лише кілька тижнів після того, як Україна надала свої відповіді на другу частину опитувальника", - сказав він

Він нагадав про фотографію, на якій президент України Володимир Зеленський показує відповідь на другу частину опитувальника .

"Я не знаю, чи пам'ятаєте ви ту фотографію, але відповідь була дуже товста. Усім відомо, що працівники комісії – супергерої, але навіть супергероям потрібно час від часу спати. Тому буде справедливо дати комісії трохи часу, щоб завершити свою оцінку в цьому політично та технічно дуже важливому та чутливому питанні", - сказав Мамер.

Він додав, що між рішеннями Єврокомісії і Європейської ради (саміту лідерів) буде практично один тиждень.

"Я визнаю, що це щільно, але ми всі працюємо під надзвичайним часовим тиском", - сказав представник ЄК.