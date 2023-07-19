Глава МІ-6 закликав росіян шпигувати на користь Британії
Глава МІ-6 Річард Мур закликав росіян, "приголомшених" війною Росії проти України, об'єднатися та шпигувати на користь британської розвідки
Про це він заявив під час виступу у британському посольстві у Празі, пише SkyNews.
"Сьогодні є багато росіян, які мовчки приголомшені тим, як їхні збройні сили руйнують українські міста, виганяють невинні сім’ї з їхніх домівок і викрадають тисячі дітей", - сказав Мур.
Він також назвав злочином напад Путіна на Україну.
"Вони (росіяни - ред.) з жахом спостерігають, як їхні солдати спустошують рідну країну. Вони в глибині душі знають, що наказ Путіна щодо нападу на близьку слов’янську націю є шахрайством", - каже глава розвідки Великої Британії.
Мур порівняв нинішню ситуацію в Україні з тією, яка виникла у Празі в 1968 році, коли Радянський Союз скасував лібералізаційні реформи.
"Оскільки росіяни стають свідками продажності, внутрішньої боротьби та бездушної некомпетентності своїх лідерів - людського фактора в найгіршому прояві - набагато більше росіян тепер борються з тими ж дилемами та такими ж муками сумління, що й їхні попередники в 1968 році", - зазначив він.
Мур закликав росіян співпрацювати з британською розвідкою.
"Я запрошую росіян зробити те, що інші вже зробили за останні 18 місяців, і приєднатися до нас. Наші двері завжди відкриті. Ми розглядатимемо їхні пропозиції допомоги з обережністю та професіоналізмом, якими славиться МІ-6. Їхні секрети завжди будуть з нами в безпеці, і ми разом працюватимемо над тим, щоб припинити кровопролиття. Мої служби керуються принципом, що наша вірність нашим агентам довічна, а наша вдячність нескінченна", - пояснив глава МІ-6.
Довідково. МІ-6 - таємна розвідувальна організація, що працює на британський уряд, разом із внутрішньою службою безпеки MI-5.
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