Глава МЗС Чехії назвав Лаврова клоуном, а Росію - державою-терористом
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відповів на заяву Сергія Лаврова щодо президента Петра Павла та назвав главу МЗС РФ клоуном, а країну - державою-терористом
Про це він написав у twitter.
"Заяви клоуна Лаврова на адресу нашого президента Петра Павла викликають сміх. Росія є терористичною державою, і її керівництво має стати перед міжнародним трибуналом", - пише Ліпавський.
Раніше Лавров заявив, що коментар Петра Павла щодо зацікавленості Китаю у продовженні війни "не має нічого спільного з роботою нормального політичного діяча".
- Президент Чехії Петр Павел вважає, що Китай зацікавлений у продовженні війни, оскільки це може підштовхнути РФ на поступки, тому КНР не може виступати посередником між Росією та Україною.
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