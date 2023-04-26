Глава МЗС Чехії назвав Лаврова клоуном, а Росію - державою-терористом

Про це він написав у twitter.

"Заяви клоуна Лаврова на адресу нашого президента Петра Павла викликають сміх. Росія є терористичною державою, і її керівництво має стати перед міжнародним трибуналом", - пише Ліпавський.

Раніше Лавров заявив, що коментар Петра Павла щодо зацікавленості Китаю у продовженні війни "не має нічого спільного з роботою нормального політичного діяча".