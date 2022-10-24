Глава Пентагону вдруге за тиждень розмовляв з Шойгу: що відомо
Міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв телефоном з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Це вже друга їхня розмова за тиждень
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
"Міністр Остін відкинув будь-який привід для російської ескалації та підтвердив важливість продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України", - ідеться в повідомленні.
Деталей розмови міністрів оборони США та Росії поки не розкривають.
- Востаннє Шойгу й Остін говорили 21 жовтня. Відомо, що мова йшла про ситуацію в Україні та актуальні питання міжнародної безпеки. Російські журналісти наголосили, що ці переговори Шойгу із головою Пентагону були другими з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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