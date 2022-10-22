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Глави Міноборони та МЗС та Німеччини вимагають від міністра фінансів збільшити військову допомогу Україні

22 жовтня, 2022 субота
12:01
Світ Німеччина уряд

Міністерки закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та оборони Крістін Ламбрехт вимагають більше грошей від міністра фінансів Крістіана Лінднера на 2023 рік для військової підтримки Україні

Про це йдеться в матеріалі Der Spiegel з посиланням на заяви міністерок.

Зазначається, що Бербок та Ламбрехт вимагають значно більше грошей від міністра фінансів Лінднера на 2023 рік для військової підтримки Україні.

Йдеться про спеціальний фонд для допомоги в озброєннях у розмірі 2,2 млрд євро. Тільки з цим бюджетом, йдеться у листі, Німеччина може "конкретно та наочно взяти на себе відповідальність, яку очікують міжнародні партнери".

Міністерки критикують той факт, що в бюджеті на 2023 рік на допомогу Україні заплановано лише 697 мільйонів євро. У 2022 році уряд фінансував прямі постачання зброї з збройової промисловості в Україну.

За словами Бербок та Ламберт, цей фонд "виявився основним інструментом фінансування" допомоги у зброї. Наприклад, Берлін сплатив танки, які Чехія чи Греція отримали натомість старих систем, раніше поставлених ними в Україну.

Очільниці Міноборони та МЗС Німеччини хочуть, щоб Лінднер значно збільшив спеціальну суму, коли бюджет остаточно затвердять у середині листопада. Вони пишуть, що запланований раніше бюджет звужує простір для маневру "до мінімуму, який вже не є політично виправданим".

Таким чином, замість запланованих 697 млн євро Лінднер має передбачити ще 1,5 мл євро. Крім того, він має дозволити двом палатам парламенту укласти так звані декларації про зобов'язання на суму ще 1 млрд євро для багаторічних проєктів озброєнь у 2023 році.

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