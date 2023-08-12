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Глобальне потепління вплине на постачання продовольства у світі раніше, ніж очікувалося, - ООН

12 серпня, 2023 субота
15:57
Наука

Світ, ймовірно, зіштовхнеться із серйозними перебоями в постачанні продовольства задовго до того, як глобальна температура підвищиться до 1,5°C, оскільки наслідки кліматичної кризи в поєднанні з дефіцитом води та поганими методами землеробства загрожують світовому сільському господарству

Про це попередив президент конференції ООН з питань опустелювання Ален-Річард Донвахі, повідомляє The Guardian.

За його словами, наслідки посухи поширюються швидше, ніж очікувалося.

"Зміна клімату - це пандемія, з якою ми повинні швидко боротися. Подивіться, як швидко відбувається деградація клімату - я думаю, що вона відбувається навіть швидше, ніж ми прогнозували", - сказав Донвахі.

Він додав, що усі зациклені на 1,5°C (вище доіндустріального рівня), і це дуже важлива мета. Однак насправді, деякі дуже погані речі можуть статися, з точки зору деградації ґрунтів, дефіциту води та опустелювання, набагато раніше досягнення цих 1,5°C.

За словами Донвахі, проблеми підвищення температури, спеки та більш інтенсивних посух і повеней ставлять під загрозу продовольчу безпеку в багатьох регіонах.

"Подивіться на вплив посух на продовольчу безпеку, вплив посух на міграцію населення, вплив посух на інфляцію. Ми могли б мати прискорення негативних ефектів, крім температури", – сказав він і додав, що погана практика ведення сільського господарства погіршує ситуацію. 

Предсавник ООН закликав інвесторів приватного сектору залучитися та скористатися можливостями для отримання прибутку.

"Приватний сектор зацікавлений у сільському господарстві та кращому використанні ґрунту. Ми говоримо про [підвищення] врожайності. Ми говоримо про агролісомеліорацію, яка є ще одним способом для приватного сектору отримати прибуток від інвестицій. Ми повинні бути інноваційними, знаходити нові способи фінансування", - наголосив він.

  • 7 серпня нове дослідження, яке моделювало вплив зміни клімату на кредитну спроможність 59 країн, показало, що глобальне потепління може призвести до зростання витрат на обслуговування боргу протягом наступного десятиліття.
Світ
ООН
екологія
глобальне потепління
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