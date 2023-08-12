Про це попередив президент конференції ООН з питань опустелювання Ален-Річард Донвахі, повідомляє The Guardian.

За його словами, наслідки посухи поширюються швидше, ніж очікувалося.

"Зміна клімату - це пандемія, з якою ми повинні швидко боротися. Подивіться, як швидко відбувається деградація клімату - я думаю, що вона відбувається навіть швидше, ніж ми прогнозували", - сказав Донвахі.

Він додав, що усі зациклені на 1,5°C (вище доіндустріального рівня), і це дуже важлива мета. Однак насправді, деякі дуже погані речі можуть статися, з точки зору деградації ґрунтів, дефіциту води та опустелювання, набагато раніше досягнення цих 1,5°C.

За словами Донвахі, проблеми підвищення температури, спеки та більш інтенсивних посух і повеней ставлять під загрозу продовольчу безпеку в багатьох регіонах.

"Подивіться на вплив посух на продовольчу безпеку, вплив посух на міграцію населення, вплив посух на інфляцію. Ми могли б мати прискорення негативних ефектів, крім температури", – сказав він і додав, що погана практика ведення сільського господарства погіршує ситуацію.

Предсавник ООН закликав інвесторів приватного сектору залучитися та скористатися можливостями для отримання прибутку.

"Приватний сектор зацікавлений у сільському господарстві та кращому використанні ґрунту. Ми говоримо про [підвищення] врожайності. Ми говоримо про агролісомеліорацію, яка є ще одним способом для приватного сектору отримати прибуток від інвестицій. Ми повинні бути інноваційними, знаходити нові способи фінансування", - наголосив він.