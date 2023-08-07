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Зміна клімату може поглибити боргову яму для 59 країн, - дослідження

7 серпня, 2023 понедiлок
12:27
Наука

Нове дослідження, яке моделювало вплив зміни клімату на кредитну спроможність 59 країн, показало, що глобальне потепління може призвести до зростання витрат на обслуговування боргу протягом наступного десятиліття

Про це інформує Reuters.

Згідно з дослідженням, яке оцінювало економічний вплив зміни клімату на поточні суверенні кредитні рейтинги, 59 країн, включаючи Китай, Індію, США і Канаду, можуть зазнати зростання витрат на обслуговування боргу протягом наступного десятиліття через глобальну нездатність обмежити викиди вуглецю, яка призведе до падіння їх кредитних рейтингів на два ступені.

"Наші результати підтверджують ідею, що відкладення зелених інвестицій збільшить витрати на запозичення для країн, що призведе до збільшення витрат на корпоративний борг", – сказала науковиця Патриція Клусак про дослідження, проведеного Університетом Східної Англії (UEA) та Кембриджським університетом.

Повідомляється, що зміна клімату не тільки збільшує боргові витрати для багатьох країн, але й призводить до загального економічного збитку. Страхова компанія Allianz оцінила, що через нещодавні спекотні дні глобальне виробництво в цьому році зменшилося на 0,6%.

Фото: скрін

Модель штучного інтелекту, що базується на рейтингах S&P Global та кліматичних економічних моделях, показала, що зміна клімату може вплинути на суверенні кредитні рейтинги в різних сценаріях. Найгірший сценарій високих викидів призведе до збільшення глобальних витрат на обслуговування боргу та зниження рейтингу для 59 країн. Держави, що розвиваються, найбільше страждають від фізичних наслідків зміни клімату, а країни з найвищим рейтингом - від найбільшого падіння.

Висновки про ризики зміни клімату для економіки та фінансової системи змусили регуляторів і кредитні агентства шукати кращі способи оцінки цих ризиків. S&P Global Ratings використовує принципи ESG, що враховують вплив клімату на свої рейтинги, а Fitch Ratings має систему "Показників релевантності ESG". Європейський центральний банк закликав до більшої ясності в цьому питанні.

  • Раніше вчені попередили, що через 5 млн років тріщина в Африці розділить континент на дві частини та утворить шостий океан.
  • 13 липня, проаналізувавши супутникові знімки, дослідники зі США та Великої Британії виявили, що океани Землі стають зеленішими. Це, ймовірно, пов'язано зі змінами клімату.
  • Також на кадрах з дрона дослідники помітили зміни у зовнішньому вигляді кратера на Далекому Сході Росії, основною ознакою якого є звільнення землі від льоду. Це пов'язане з глобальним потеплінням, що призводить до розширення провалу. 
Новини
Світ
глобальне потепління
Економіка
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