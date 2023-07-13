Про це пише Science Alert.

Позеленіння океану було особливо помітним навколо екватора, повідомляється в дослідженні.

"Крихітні мікроби, включно з рослинними водоростями, використовують зелений хлорофіл для фотосинтезу. Тож чим більша їхня чисельність, тим зеленішим стає їхнє середовище існування", - йдеться в публікації.

Учені припускають, що сплеск концентрації фітопланктону матиме численні побічні ефекти для океанських екосистем.

"Ми вже спостерігаємо серйозні короткострокові наслідки збільшення фітопланктону, спричиненого спекою. Їхній раптовий бум популяції позбавляє навколишнього середовища кисню, створюючи гіпоксичні мертві зони, з яких не всі тварини можуть втекти. Але є й довгострокові наслідки, які нам ще належить зрозуміти", - зазначають науковці.

Стверджується, що для виявлення змін в екосистемах океану знадобляться три десятиліття спостережень.