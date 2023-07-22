Про це пише Reuters.

Зазначається, що двоє дослідників розглянули нерівну місцевість біля основи западини, позначеній невеликими торосами, і визначили, що вічна мерзлота під землею почала танути, спричиняючи опускання землі. Ці западини почали утворюватися після того, як у 1960-х роках було вирубано ліс навколо.

Місцеві жителі називають це явище "провалом".

"Він розвинувся в 1970-х роках, спочатку як яр. Потім, розтанувши в спеку сонячних днів, він почав розширюватися", - сказав місцевий житель і дослідник кратера Ерел Стручков, стоячи на краю кратера.

Батагайка або Батагайський кратер розташований у східносибірській частині тайги, за 660 км від Якутська і за 10 км від однойменного селища Батагай. Кратер є поступово зростальною западиною, його довжина становить 1000 метрів, а глибина - 100 метрів.

Вчені кажуть, що Росія нагрівається щонайменше у 2,5 раза швидше, ніж решта світу, розтоплюючи давно замерзлу тундру, яка охоплює близько 65% території країни, і вивільняє парникові гази, що зберігаються в талому ґрунті.

"Ворота в підземний світ", як їх також називають деякі місцеві жителі російської Республіки Саха, мають наукову назву: мега-спад.

Вчені попереджають про можливі небезпеки, пов'язані зі зростанням кратера. Провідний науковий співробітник Інституту мерзлотознавства імені Мельникова в Якутську Микита Тананаєв зазначає, що хоча кратер може залучити туристів, обвал ґрунту становить серйозну загрозу.

"У майбутньому, з підвищенням температури та вищим антропогенним тиском, ми будемо бачити все більше і більше цих мега-опадів, поки вічна мерзлота не зникне", - сказав він.