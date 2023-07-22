Найбільший у світі кратер із вічної мерзлоти почав танути через глобальне потепління
На кадрах з дрона дослідники помітили зміни у зовнішньому вигляді кратера на Далекому Сході Росії, основною ознакою якого є звільнення землі від льоду. Це пов'язане з глобальним потеплінням, що призводить до розширення провалу
Про це пише Reuters.
Зазначається, що двоє дослідників розглянули нерівну місцевість біля основи западини, позначеній невеликими торосами, і визначили, що вічна мерзлота під землею почала танути, спричиняючи опускання землі. Ці западини почали утворюватися після того, як у 1960-х роках було вирубано ліс навколо.
Місцеві жителі називають це явище "провалом".
"Він розвинувся в 1970-х роках, спочатку як яр. Потім, розтанувши в спеку сонячних днів, він почав розширюватися", - сказав місцевий житель і дослідник кратера Ерел Стручков, стоячи на краю кратера.
Батагайка або Батагайський кратер розташований у східносибірській частині тайги, за 660 км від Якутська і за 10 км від однойменного селища Батагай. Кратер є поступово зростальною западиною, його довжина становить 1000 метрів, а глибина - 100 метрів.
Вчені кажуть, що Росія нагрівається щонайменше у 2,5 раза швидше, ніж решта світу, розтоплюючи давно замерзлу тундру, яка охоплює близько 65% території країни, і вивільняє парникові гази, що зберігаються в талому ґрунті.
"Ворота в підземний світ", як їх також називають деякі місцеві жителі російської Республіки Саха, мають наукову назву: мега-спад.
Вчені попереджають про можливі небезпеки, пов'язані зі зростанням кратера. Провідний науковий співробітник Інституту мерзлотознавства імені Мельникова в Якутську Микита Тананаєв зазначає, що хоча кратер може залучити туристів, обвал ґрунту становить серйозну загрозу.
"У майбутньому, з підвищенням температури та вищим антропогенним тиском, ми будемо бачити все більше і більше цих мега-опадів, поки вічна мерзлота не зникне", - сказав він.
- 13 липня, проаналізувавши супутникові знімки, дослідники зі США та Великої Британії виявили, що океани Землі стають зеленішими. Це, ймовірно, пов'язано зі змінами клімату.
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