Глобальний саміт миру пройде 24 лютого в Нью-Йорку, - посол України в Анкарі
Василь Бондар, посол України в Анкарі, анонсував проведення глобального саміту миру в Нью-Йорку в річницю повномасштабного вторгнення - 24 лютого 2023 року
Про це повідомляє турецька агенція Anadolu з посиланням на посла в Анкарі Василя Бондаря.
Із посиланням на посла, зазначається, що глобальний саміт миру, який Україна запропонувала провести за посередництвом генсека ООН Антоніу Гутерріша, заплановано на 24 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.
"Ми вважаємо, що цей саміт, швидше за все, відбудеться в ООН в Нью-Йорку 24 лютого", - сказав Василь Бондар.
Боднар заявив, що Україна готова до миру, і тому раніше вустами президента запропонувала відповідну формулу. Він нагадав: президент Володимир Зеленський на саміті "Великої двадцятки" (G20) окреслив план досягнення миру. Ініціативи з 10 пунктів охоплюють такі питання, як безпека України та регіону в цілому, продовольча, енергетична безпека, виведення російських військ з української території.
- Нагадаємо, наприкінці грудня повідомлялося, що український уряд планує провести міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни і хоче, аби на цьому саміті головував генсек ООН Антоніу Гутерреш.
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